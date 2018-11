Bohemiškoji Fredžio gyvenimo rapsodija (filmo apžvalga)

Pro rakto skylutę

Nieko jau seniai nestebina biografiniai filmai, pasakojantys iškiliausių ir žymiausių visų amžių asmenybių gyvenimo istorijas. Nuo senovės graikų herojų ar lyderių epinių biografinių filmų, tokių kaip "Aleksandras Didysis" iki šiuolaikinių įžymybių, kaip matėme juostoje "Socialinis tinklas", kuri pasakojo apie socialinio tinklo "Facebook" atsiradimą – tokių biografinių filmų kasmet pasirodo bent keletas.

Tai visiškai natūralu – kartais tikros gyvenimo istorijos būna ne mažiau įdomios ir įspūdingos, nei gimusios scenaristų galvose. O jeigu dar tie pasakojimai sukasi apie gerai mums visiems žinomus asmenis, tada galime bent kelioms valandoms pabūti jų kailyje bei patenkinti savo vojeristinius poreikius per simbolinę rakto skylę stebėdami kito žmogaus gyvenimą.

Iš kitos pusės, biografinės juostos arba dokumentiniai filmai apie žinomus istorinius asmenis leidžia mums geriau su jais susipažinti ir užpildyti žinojimo nišas. Tokių juostų kūrėjai dirba daug, sunkiai kapstosi po visus įmanomus šaltinius ir renka informaciją, tad filmuose tikrai galima atrasti įdomių faktų. Tik verta nepamiršti, kad, siekiant dramatizmo (be ko filmai nebūtų filmai), faktai kartkartėmis yra šiek tiek perdedami.

Muzikinės juostos

Filmai apie asmenybes, labiausiai pasižymėjusias muzikos pasaulyje, irgi nėra retenybė. Dar gerai pamename biografinę juostą "8 mylia" apie baltaodį, norintį siekti išskirtinai tik juodaodžiams būdingo muzikos žanro repo aukštumų – sukurtas filmas apie Eminemą, kuris neseniai grįžo į muzikos pasaulį su milžinišku trenksmu.

Dar prieš tai Prince'as žavėjo visus savo aktoriniais ir muzikiniais gabumais filme "Purpurinis lietus", susipažinome su Jimo Morrisono gyvenimo istorija juostoje "The Doors", o kur dar tuntas miuziklų, animacinių filmų, muzikinių komedijų ar dramų, kuriuose pirmuoju smuiku griežia įvairaus žanro dainininkai ir atlikėjai.



Nuodėmė būtų nepaminėti ir tokių kultinių juostų, kaip "Atkrytis" (angl. "Whiplash"), "Ties jausmų riba" (angl. "Walk the line"), "Amadėjus", neįtikėtinai liūdnas "Pianistas" arba šešios Bobo Dylano asmenybės filme "Manęs čia nėra" (angl. "I am not there"). Pastaroji juosta išsiskiria iš kitų ne tik dėl to, kad B.Dylaną vaidina šeši skirtingi asmenys, tarp kurių – viena moteris, bet dar ir dėl to, kad tai yra vaidybinė juosta apie dar gyvą ir Nobelio literatūros premijos atsisakiusį vieną žymiausių ir reikšmingiausių šių laikų dainių.

Requiem Mercury

Filmas "Bohemijos rapsodija" irgi patenka į biografinių juostų apie žymius muzikantus kategoriją. Jame turėsime progą geriau susipažinti su Freddie Mercury istorija bei kaip grupė "Queen" pasiekė savo olimpo viršūnę.

Juostos pavadinimas taip pat primena grupės aukso laikus – "Bohemijos rapsodija", daina, kurioje taip pat pasakojama vyro istorija, rekordinį kiekį savaičių buvo pati populiariausia Didžiosios Britanijos muzikiniuose topuose.

Juostoje daugiausia dėmesio bus skiriama unikaliai ir neįtikimai charizmatiškai Freddie asmenybei. Tiesa, tik pasirodžius šios juostos anonsiniam filmukui, daug fanų išreiškė susirūpinimą, kad itin mažai kalbama apie dainininko seksualumą – niekam ne paslaptis, kad Freddie nesibodėjo homoseksualių santykių, o savo gyvenimą tragiškai baigė susirgęs plaučių uždegimu, kurį dar labiau komplikavo AIDS.

Taigi, pasiruoškite kelionei laiku ir kartu keliaukite su Freddie bei "Queen" jų karjeros viršūnėn – nuo pačios grupės pradžios ir Merkurio atėjimo į ją, iki karjeros zenito "Live Aid" koncerte Londone. Kalbant trumpai, visi "Queen" fanai tiesiog privalo pamatyti šią juostą, o šou tęsis ir toliau.

"Bohemijos rapsodija"

(angl. "Bohemian Rhapsody")

Drama, biografinis, muzikinis

JAV, 2018

Režisierius: Bryanas Singeris

Vaidina: Rami Malekas, Josephas Mazzello, Gwilymas Lee, Benas Hardy, Mike'as Myersas.

Įvertinimas:

Muzika – 3,

Scenografija – 3,

Aktoriai – 2,

Scenarijus – 2,

Humoras – 2.

BENDRAS – 2,4.

