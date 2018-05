Aštuonios moterys kaltina aktorių M. Freemaną priekabiavimu

Pavyzdžiui, viena iš nukentėjusiųjų, dirbusi prodiuserio asistente 2015 metais filmuojant komediją „Seni lapinai“ (Going In Style) su M. Freemanu, televizijos kanalui sakė, kad aktorius darė jai pastabas dėl išvaizdos, ją lietė, taip pat ir žemiau nugaros, o kartą paklausė, ar ji su apatinukais, ir mėgino pakelti sijoną.

Kita moteris teigia, kad M. Freemanas laidė replikas dėl jos figūros ir jos padėjėjos figūros 2012 metais kuriant filmą „Apgaulės meistrai“ (Now You See Me).

Dar keli žmonės pareiškė, kad M. Freemanas nederamai elgėsi jiems dirbant su jo kino kompanija „Revelations Entertainment“.

Pats 80 metų amžiaus aktorius kol kas niekaip nekomentuoja šių kaltinimų.