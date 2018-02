Apžvalgininkas: „Draugus“ ar „Vedęs ir turi vaikų“ mėgsta laisviau mąstantys žmonės

„Serialuose stereotipai buvo naudojami labai sėkmingai. Žiūri serialą ir supranti – taip yra. O kartu pasijuoki, galbūt ir iš savęs. Bet dabar viskas priimama labai jautriai“, – mano D. Voitukevičius.

– Kodėl naujajai kartai senųjų situacijų komedijų pokštai nebejuokingi? Pavyzdžiui, kai kurie kultinio serialo „Draugai“ epizodai dabar vadinami seksistiniais, homofobiškais, teigiama, kad juose trūksta rasinės įvairovės.

– Visų pirma laikai keičiasi. Serialai, pasirodę apie 1990 m. („Draugai“, „Vedęs ir turi vaikų“) turėjo gana gilią potekstę, kurią galėjo suprasti būtent tais laikais gyvenę žmonės. Dabartiniai žiūrovai, ypač paaugliai, neišlendantys iš telefonų, nesupras daugelio aspektų, kurie ir darė tuos serialus ir juokingus, ir prasmingus.

Kalbant apie seksistinius, rasistinius pokštus, galima manyti, kad žmonės laisviau mąstė, o net grubesni pokštai atspindėjo pačią visuomenę. Serialuose stereotipai buvo naudojami labai sėkmingai. Žiūri serialą ir supranti – taip yra. O kartu pasijuoki, galbūt ir iš savęs. Bet dabar viskas priimama labai jautriai.

Man asmeniškai apie 1990 m. pasirodę serialai smagesni, nes jie turėjo kažkokią dvasią, jų kūrėjai nebijojo savęs realizuoti ir parodyti pasaulio tokio, koks jis yra iš tikrųjų.

– Ar komedijinis žanras dar patrauklus šiuolaikiniams žiūrovams, ar jie dažniau renkasi kitus žanrus?

– Geri komedijiniai serialai tikrai labai žiūrimi. Žiūrėdamas draminį serialą, matai, kad kūrėjai bando pateikti realybę ne per juokelius. Tarkim, paskutiniame serialo „Amerikietiška siaubo istorija“ sezone pasakojama apie rinkimus, fone rodoma ir D. Trumpo bei H. Clinton kova, parodyta D. Trumpo Amerika.

Serialas paliko įspūdį, nes papasakota, kaip paprastas vaikinas sugeba įtikinti žmones daryti niekingus dalykus. Parodyta visuomenė, kuri ir išrinko D. Trumpą. Žiūrėdamas tokį serialą (tai labiau siaubo trileris), matai per tą baisiąją prizmę, ne per komedinę. Tai galbūt netgi labiau paveikia negu komedija.

– Ar serialai pranoksta kino filmus?

– Prieš ketverius metus Stevenas Spielbergas ir George`as Lucasas, žmonės, kurie sugriovė senąjį Holivudą ir pastatė naują, sakė, kad po 10 metų kinuose rodys du tris filmus, o pasaulį valdys televizija. Aš su jais pradedu sutikti, nes dabartiniai serialai pranoksta savo kokybe filmus.

Žinoma, į serialus investuojami labai dideli pinigai. Paskutinį „Game of Thrones“ sezoną sudarys šešios serijos. Kiekviena serija, kaip žadama, truks apie 2 val. Be to, serija kainuos kaip geras filmas – 50, gal 100 milijonų. Tokie pinigai investuojami į serialus.

Taigi daugybė serialų lenkia filmus ir savo kokybe, ir istorijomis. Be to, į serialus eina „Oskaro“ laureatai, puikūs aktoriai, tokie kaip Robertas De Niro ar Nicole Kidman. Jie supranta, kad galima ne tik gerai užsidirbti, bet ir realizuoti save kitur.

– Bet ir lietuviai kuria serialus. Kokia serialų kultūra Lietuvoje?

– Tie serialai labiau kuriami žmonėms, kurie po darbo atsipalaiduoja prie televizoriaus. Jiems užtenka nekokybiškų serialų, nes jie nesigilina. Vis dėlto yra platformų internete, kur žmonės susimoka ir gauna prisijungimą prie tam tikrų duomenų, pvz., „Netflix“.