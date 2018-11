Aktorius M. Douglasas gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje

Žvaigžde pagerbiama 50 metų trunkanti M. Douglaso karjera pramogų versle.

Aktorių į žvaigždės atidengimo ceremoniją lydėjo jo sutuoktinė aktorė Catherine Zeta-Jones, 101 metų amžiaus jo tėvas Holivudo legenda Kirkas Douglasas ir kiti šeimos nariai.

Ceremonijos metu į tėvą kreipdamasis 74 metų amžiaus M. Douglasas jaudinosi ir graudinosi. Jis teigė, kad tėvo dalyvavimas ceremonijoje jam labai daug reiškia.

„Pasakysiu tai paprastai ir iš visos širdies, labai didžiuojuosi būdamas tavo sūnus“, – sakė aktorius.

M. Douglasui tebuvo 29 metai, kai jis pateko į Holivudo elitą, kaip filmo „Skrydis virš gegutės lizdo“ (One Flew Over the Cuckoo's Nest) prodiuseris. Ši juosta buvo pirma per 40 metų „penkis svarbiausius „Oskarus“ laimėjusi juosta.