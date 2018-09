Aktorius D. DeVito Ispanijoje apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus

73 metų aktorius garbingo apdovanojimo sulaukė šeštadienį per San Sebastiano tarptautinį kino festivalį, kurio metu reklamuoja animacinį filmą vaikams „Mažoji pėda“ (Smallfoot).

D. DeVito yra gavęs „Emmy“ ir „Auksinio gaublio“ apdovanojimus už savo vaidmenį 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių komiškame televizijos seriale „Taksi“ (Taxi).

Jis taip pat atliko pagrindinius vaidmenis didžiulio populiarumo sulaukusiose 9-ojo dešimtmečio komedijose, tokiose kaip „Išmesk mamą iš traukinio“ (Throw Momma from the Train) ir „Dvyniai“ (Twins), be to, yra atlikę daugybę įsimintinų antrojo plano vaidmenų.

2000 metais jis buvo nominuotas „Oskarui“ kaip vienas iš filmo „Erina Brokovič“ (Erin Brockovich) prodiuserių.