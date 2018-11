Aktoriai L. Pobedonoscevas ir A. Bružas pateko į didelę bėdą

LNK laidą „Lituanos Locos. Leo ir Bružo nuotykiai Meksikoje“ už Atlanto filmuojantiems aktoriams kelyje teko spręsti problemą.

Televizinį iššūkį priėmę aktoriai pasiryžo ekstremaliai kelionei nuo Meksikos pakraščio, Šventojo Luko kyšulio, iki Jungtinių Amerikos Valstijų. Nuotykių ir neprognozuojamų situacijų kupiname šou Leo ir Bružas patyrė avariją – aktoriams dykumoje dužo jų automobilio priekinis stiklas.

Nors keliautojams per plauką pavyko išvengti rimtų sužeidimų, bėdos čia toli gražu nesibaigė. Sudaužytas automobilis dykumoje kelionės tikrai nepalengvino. Negana to, iki kelionės pabaigos ir skrydžio atgal į Lietuvą buvo likusios vos kelios dienos, tad ši avarija apkartino visos kūrybinės grupės planus.

„Baisiausia yra tai, kad iki kito miesto, Ensenados, šalies šiaurėje – bent 600 kilometrų. Važiuoti be stiklo buvo labai pavojinga, į akis pučia smėlis, vėjas, išsižioti ar normaliai atsimerkti net neįmanoma. Be to, važiuojant beprotiškai šalta“, – vos tvardėsi aktoriai.

Vis dėlto po ilgų debatų duetas ryžosi pabandyti leistis į kovą su dykuma be priekinio stiklo. „Jaučiamės tarsi Dakaro ralyje. Kiek žinom, Benediktui Vanagui teko kelis kartus važiuoti be priekinio stiklo. Tik vienintelis skirtumas, kad jis – profesionalus lenktynininkas“, – juokėsi Leo ir Bružas.

Kokį galutinį sprendimą priims aktoriai? Ar išdrįs rizikuoti? O gal suras kitą išeitį? Tai ir dar daugiau išvysti galėsite laidoje „Lituanos Locos. Leo ir Bružo nuotykiai Meksikoje“.

Per beveik 4000 km, kuriuos kelionės metu aktoriai sukorė Žemutinėje Kalifornijoje Meksikoje, jiems teko patirti ir karšto, ir šalto. Nuo savomis rankomis iš vandenyno traukiamų langustų, čia pat bangas skrodžiančių delfinų iki asmeninių dramų ir net vos visų planų nesumaišiusios avarijos. Visa tai, ką filmavimo kameroms pavyko užfiksuoti, žiūrovai galės išvysti per LNK jau nuo lapkričio 19-osios, pirmadienio, 20.30 val.