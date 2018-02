11 mažai žinomų faktų apie grupės „Scooter“ lyderį

Nors jų muzika melomanų širdis tirpdo jau ketvirtį amžiaus, tačiau apie grupės lyderį H. P. Baxxterʼį žinojote tikrai ne viską. Pateikiame apie jį 11 įdomių faktų.

1. Tikrasis grupės lyderio H. P. Baxxterʼio vardas yra Hansas Peteris Geerdesʼas, tačiau nuo mokyklos laikų jį visi vadindavo H. P. Taip būsimą muzikos žvaigždę pakrikštijo chemijos mokytojas.

2. Atlikėjo pirmoji gitaros pamoka buvo su močiute, kuri mokė anūką vokiečių liaudies dainų. Vėliau jis gavo dovanų elektrinę gitarą, o 13-kos metų H. P. Baxxterʼis subūrė pirmąją studentų grupę.

3. Atlikėjo jaunystės laikų idealas buvo Billy Idolʼas, kuris ir įkvėpė taip nusišviesinti plaukus. Dabar sunku įsivaizduoti grupės „Scooter“ lyderį su kitokia šukuosena. Įdomu tai, kad rūpintis ja nėra taip paprasta. Žinomas vyras šviesina plaukus kas dvi savaites ir skutasi du kartus per dieną.

4. Muzikantas augino ne vieną naminį gyvūnėlį – jo mylimiausi buvo jūrų kiaulytė Miss Marple ir labradoras Hektoras. Savo mylimą keturkojį jis netgi įamžino dainos „Posse (I Need You On The Floor)“ vaizdo klipe. Dabar augintinių dėl laiko stokos nebeaugina, tačiau studijoje prižiūri didžiulį akvariumą su egzotiškomis atogrąžų žuvimis.

5. Grupės „Scooter“ lyderis nuo vaikystės yra didelis anglų kultūros, gyvenimo būdo, muzikos ir dizaino gerbėjas. Atlikėjas dievina anglišką arbatos gėrimo tradiciją – jis mėgaujasi arbata iš porceliano puodelio ir valgo ledinukus. H. P. Baxxterʼis taip pat kolekcionuoja anglų automobilius. Jo kolekcijoje yra senoviniai „Jaguars“ ir „Rolls-Royce“, kurių garaže vis daugėja.

6. Melomanai pastebi, kad grupės „Scooter“ hite „How Much Is The Fish“ skamba seno airių kūrinio „Ev chistr 'ta Laou!“ motyvai. Šis liaudiškas kūrinys valstiečių buvo sukurtas derliaus sezono nuėmimo metu. Kūrinys buvo ne kartą perdarytas ir perdainuotas įvairių muzikantų.

7. Prieš keletą metų Maljorkoje H. P. Baxxterʼis vos per plauką išvengė mirties. Atlikėjas kreipėsi į Ispanijos policiją, kai vagys nuniokojo jo viešbučio kambarį. Tačiau nuovadoje niekas nekalbėjo angliškai ar vokiškai. Ieškodamas vertėjo, muzikantas nuėjo į vieną iš netoliese esančių barų. Netrukus policijos nuovadoje įvyko teroro aktas, kurį organizavo baskų grupuotė. Per sprogimą žuvo du policininkai, sužeisti keli žmonės.

8. Viešėdamas kitose šalyje H. P. Baxxterʼis visada pageidauja būtent „Mercedes S-Class“ markės automobilio.

9. Atlikėjas buvo du kartus vedęs, tačiau vaikų nesusilaukė. 1998 m. vokietis susituokė su Cathy, su kuria susipažino dar prieš „Scooter“ grupės sukūrimą. Pora išsiskyrė 2000-ųjų pradžioje. 2003 metais per klipo „Maria (I Like It Loud)“ filmavimą H. P. Baxxterʼis susitiko su modeliu Simone Mostert, su kuria po trejų metų susituokė prabangioje pilyje Tremsbütte. 2011 metais pora išsiskyrė tą dieną, kai vyko grandiozinis grupės „Scooter“ koncertas stadione Techno Inferno.

10. Pats nemėgstamiausias jo klausimas – „Kiek kainuoja žuvis?“ Neoficialiais duomenimis, atlikėjui net 157 854 kartus teko atsisakyti pateikti į jį atsakymą. „Per tiek metų esu girdėjęs šį klausimą daugybę kartų, bet jau nebežinau ir netgi pamiršau visus juokingus ir įdomius atsakymus, todėl stengiuosi neatsakyti į šį klausimą, kurį, pats kaltas, kadaise uždaviau savo gerbėjams“, – viename interviu sakė grupės „Scooter“ lyderis.

10. H. P. Baxxterʼis yra puikus kulinaras. Firminis patiekalas, kuriuo jis didžiuojasi – daniškas sūrainis.

