Vyskupas atsiprašė per A. Franklin gedulo ceremoniją palietęs A. Grandės krūtį

„Aš niekada neturėjau minties paliesti kokios nors moters krūties“, - pareiškė vyskupas Charlesas Ellisas III.

A. Grandė per gedulo iškilmes dainavo A. Franklin hitą „(You Make Me Feel) Like a Natural Woman“. Po pasirodymo dvasininkas padėkojo 25 metų dainininkei ir apkabino ją. Tuo metu jo plaštaka lietė jos dešiniąją krūtį.

Vyskupas sakė tik norėjęs apkalbinti dainininkę. „Galbūt aš peržengiau ribą, gal aš buvau per draugiškas ir artimas“, - pridūrė „Greater Grace Temple“ bažnyčios A. Franklin gimtajame Detroito mieste pastorius.

Šis incidentas sukėlė didelį pasipiktinimą socialiniuose tinkluose. „Apgailestauju, kad tau reikėjo tai iškęsti“, - tviteryje atlikėjai rašė TV laidų vedėja Claudia Jordan. Graibymas esą buvo aiškiai matomas, „ir mes visi galėjome matyti ir jausti tavo nepatogumą“.

76-erių A. Franklin mirė nuo vėžio rugpjūčio 16-ąją savo namuose Detroite.