Sienų tapybos konkursą laimėjo piešinys, kviečiantis daryti tai, ko negalima

Paprastai kasmetiniame projekte savanoriauja po pusšimtį jaunų žmonių, tačiau šiais metais buvo įtraukti patys menininkai. Penktojo „Malonny“ metu buvo paskelbtas sienų tapybos konkursas, kuriame Marijampolės menininkai buvo kviečiami pateikti savo idėjas ir jų eskizus, o laimėtojui pažadėta galimybė perkelti savo idėją ant Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos sienos.

Kaip rašoma pranešime spaudai, simpoziumo iniciatorius bei kuratorius Ray Bartkus pripažįsta, kad išrinkti vieną darbą yra labai sunku. „Priimant tokį sprendimą reikia įvertinti ne tik pateiktą eskizą, jo originalumą, idėjos išskirtinumą. Svarbu ir tai, ar autoriaus sugebės perkelti idėją į tokį monumentalų formatą, kaip poros aukštų pastato siena, ar jam pavyks efektyviai bendradarbiauti su savanorių komanda. Bet kuriam menininkui tai būtų nemenkas iššūkis“ – teigė menininkas.

Konkursui buvo pateikta daugiau nei 20 unikalių, įdomių ir stiprių darbų.

Po komisijos balsavimo laimėtoju tapo Ignas Vieversys, kurio pasiūlyta žaidimų lentos idėja „Do What You Can't“ sužavėjo komisijos narius. 23 metų kūrėjas prieš metus baigė kompiuterinių žaidimų dizaino studijas Londone, daug keliauja, o laisvalaikiu mėgsta žiūrėti filmus, rašyti, piešti. „Man patinka konceptualus, šiuolaikinis menas, todėl anksčiau keletą metų savanoriavau „Malonny“ sienų tapymo darbuose. Tiesa, pirmą kartą 2015 metais prisijungiau tiesiog eidamas gatve ir, pamatęs dirbančius kelis pažįstamus, pagalvojau, kad vis tiek neturiu ką veikti, tai pasiprašiau prie komandos“ – šypteli Ignas. „Visada palaikiau „Malonny“, manau, kad jis duoda galimybę miestui tapti patrauklesniam, ypač jaunimui, kuris po mokyklos baigimo išvažiavęs studijuoti kitur po to nori sugrįžti“.

Užrašas „Do what you can't“ kviečia maištauti, kvestionuoti taisykles, žadina smalsumą ir idėjas.

Pats Ignas sako, kad konkurse dalyvavo paskatintas draugės, kuri pamanė, kad jiems su Ignu pavyktų sukurti ką nors įdomaus: „Idėja kilo tiesiog eksperimentuojant kompiuteriu, perteikiant įvairius populiarių žaidimų veikėjus, išbandant įvairias formas ir spalvas. Sulaukiau ir daug pagalbos bei patarimų iš kitos konkurso dalyvės, Gabrielės Penčylaitės, paskatinusios mane dalyvauti“. Igno darbe, laimėjusiame konkursą, vaizduojama žaidimų lenta su įvairiais jaunimui artimais ir atpažįstamais ženklais, o užrašas „Do what you can't“ kviečia maištauti, kvestionuoti taisykles, žadina smalsumą ir idėjas.

Sienų tapybos darbų premjera įvyks liepos 5 dieną, ketvirtadienį, kurios metu bus pristatomi visi penktojo „Malonny“ metu sukurti darbai, tarp jų ir I. Vieversio darbas ant R. Stankevičiaus mokyklos sienos. Taip pat bus pristatyti kartu su Ray Bartkumi tapysiančių dar keturių menininkų iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Londono darbai. Jeffrey Jay Woodbury (JAV) – tarpdisciplininis menininkas, eksponuojantis piešinius, fotografijas, brėžinius, žemėlapius, spaudos darbus, skulptūras, filmus. Niujorke kuriančios Ianthe Jackson (JAV) kūriniai dažniausiai sujungia piešimą, skulptūrą ir animaciją, sukurti vaizdai sukelia paslaptingos erdvės pojūtį. Rachel Price Bacon (JAV), gimusi ir augusi Niujorke, tačiau šiuo metu moko piešimo Karališkoje meno akademijoje, Hagoje. Iš Londono atvyksta Will Teather (Jungtinė Karalystė), kurio kūriniai pasižymi magišku realizmu. Jo paveikslai ir piešiniai buvo eksponuojami daugiau nei šimte galerijų ir parodų Didžiojoje Britanijoje.