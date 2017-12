Pristatomas ilgai lauktas filmo „Pelėdų kalnas“ anonsas

Tai ne tik filmų „Vilniaus getas“ ir „Ekskursantė“ režisieriaus Audrius Juzėno naujas šedevras, bet ir dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. „Pelėdų kalnas“ – kino filmas, paliesiantis žiūrovą iki širdies gelmių: tai juosta apie begalinę meilę ir atsidavimą savo šaliai, nenugalimą laisvės troškimą, viltį ir pasipriešinimą bei sudėtingus sprendimus, kovą už būvį ir prisitaikymą, norint išgyventi karo, represijų, cenzūros ir trėmimų kankinamoje okupuotoje šalyje.

Dar 2015 metais pradėtas filmuoti „Pelėdų kalnas“ nukelia į okupuotą Lietuvą po Stalino mirties – filme vaizduojamas 1947–1953 metų laikotarpis ir pasakojama apie vykusį nuožmų karą tarp nepasidavusių okupacijai tautiečių ir sovietinio režimo, kuriam neįtikę ar besipriešinantys – terorizuojami, žudomi ir tremiami į Sibirą.

„Nors Antrasis pasaulinis karas jau buvo pasibaigęs, tačiau mirtis Lietuvoje žvelgė iš už kiekvieno kampo. Tai filmas apie vyresnės kartos skaudžią praeitį, tačiau skiriamas dabartinėms kartoms, mat panašių problemų galima rasti ir dabar. Aš neabejoju, kad tokio filmo dar nebūsite matę“, – sako A. Juzėnas.

Pasak filmo režisieriaus, filme vaizduojama jaunoji karta, ištvėrusi karo chaosą ir turėjusi rinktis tarp emigracijos, traukimosi į mišką ir prisitaikymo. Vieni pasiaukojo partizaniniam žygiui į Vakarus, kad nuneštų žinią laisvam pasauliui ir JAV Kongresui apie Baltijos kraštų nepriklausomybės siekį bei Kremliaus nusikaltimus, kiti maištavo tyliai, be ginklo, vildamiesi laimės, mylimojo ar mylimosios, oraus gyvenimo, treti savo sudaužytų likimų fone pasidavė. Filme visapusiškai atsiskleidžia pokario kartos veidas ir kovos bei baimės atmosfera. Baimės, taip ir nenumalšinusios nenumaldomo laisvės šauksmo.

Pagrindiniai vaidmenys atiteko kine debiutuojantiems, tačiau itin talentingiems jaunosios kartos aktoriams: Arnas Danusas atlieka jaunojo partizano Šmelingo, beatodairiškai kovojančio už mylimos šalies laisvę ir siekį, kad ji nebūtų ištrinta iš pasaulio žemėlapio, vaidmenį, Aidas Jurgaitis vaidina Tadą – dvejonėse paskendusį jauną studentą, kuris, siekdamas išgyventi, prisitaiko prie tenykštės Lietuvos, tačiau vis randa būdų kaip pagelbėti į Sibirą ištremtiems tautiečiams, o Paulina Taujanskaitė filme tampa studente Rita – meilės trikampio tarp Šmelingo ir Tado pagrindine dalyve.

„Kartais pamirštame, kokia Lietuva iš tiesų yra. Tai be galo didinga šalis, turinti gilią, turtingą istoriją. Per tiek amžių matę ir didingų, ir kruvinų, rodos, be vilties laikų, šiandien mes didžiuojamės švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį. Tad ir šis filmas, kaip dovana atkūrimo šimtmečiui, tikiu, kad primins visiems apie tai, kaip nepasiduoti, tikėti, kovoti, veikti, kai atrodo, kad nėra nė menkiausių šansų laimėti ar pakeisti, rodos, net ir pačios beviltiškiausios padėties“, – sako UAB „Kino gamyba“ vadovas ir vienas iš filmo prodiuserių Norbertas Pranckus.

„Pelėdų kalnas“, remiamas Lietuvos kino centro, Lietuvos kino teatrus pasieks jau 2018 m. vasario 16 d.

Filmo prodiuseriai – Norbertas Pranckus ir Justina Ragauskaitė, scenarijaus autorius – Pranas Morkus. Filme vaidina: Arnas Danusas, Aidas Jurgaitis, Paulina Taujanskaitė, Aleksas Kazanavičius, Aldona Bendoriūtė, Mantas Zemleckas, Rūta Šmergelytė, Adomas Jasiukėnas, Darius Meškauskas, Aleksandra Melnikova, Dainius Svobonas.