Olandai ruošiasi demonstruoti už ir prieš Kalėdų personažą Juodąjį Petrą

Rengti demonstracijas už ir prieš šį Kalėdų personažą olandams jau beveik taip pat įprasta, kaip ir laukti Sinterklaso – raudonais drabužiais apsirengusio baltabarzdžio Šv. Mikolajaus atitikmens.

Juodąjį Petrą dažnai vaidina baltaodžiai, išsidažantys veidus tamsia kosmetika.

Šios tradicijos šalininkai laiko jį įprastu vaikų personažu, o kritikai vadina rasistiniu stereotipu.

Kalėdų Senelio atvykimo paradas šeštadienį įvyks kiek šiauriau Amsterdamo esančiame vaizdingame Zandeiko miestelyje ir bus transliuojamas per nacionalinę televiziją. Sinterklasas ir jo pagalbininkai atplaukia laivu, tuomet vaikštinėja po miestelį šalia istorinių vėjo malūnų.

Kaip penktadienį sakė Geraltas Lammersas (Geraltas Lameras), atstovaujantis Zandamo municipalitetui, kuris apima ir Zandeiką, apie planus rengti protesto akcijas pranešė keturios grupės: dvi demonstruos prieš Juodąjį Petrą, o kitos dvi reikš jam palaikymą.

Savivaldybė paskyrė vietas, kur galės vykti protestai. Jos bus nutolusios viena nuo kitos, siekiant išvengti galimos konfrontacijos.

Balsingiausia protestų grupė – „Išmeskite Juodąjį Petrą“ – savo „Facebook“ paskyroje rato planuojanti savaitgalį surengti demonstracijas 18 savivaldybių, bet ne Zandeike.

Viena iš Juodojo Petro užtarėjų grupių, ketinančių viešai išsakyti savo poziciją Zandeike, yra ultradešinioji Nyderlandų liaudies sąjunga.

Visuomeninis transliuotojas NTR, turintis rodyti šį renginį, sakė, kad šiemet Juodąjį Petrą vaidinantys aktoriai bus išsidažę įvairiais atspalviais. Tai esą lemia suodžiai, ištepantys veidą, kai Kalėdų Senelio padėjėjai landžioja per kaminus, kad atneštų dovanėlių.

„Juo dažniau Petras landžiojo per kaminą, juo daugiau ant jo arba jos veido bus suodžių“, – sakoma anksčiau šiais metais paskelbtame NTS pranešime.

Juodojo Petro priešininkai šią savaitę kreipėsi į teismą ir teigė, kad šis personažas yra rasistinis bei diskriminuojantis. Tačiau teisėjas atsisakė patenkinti jų reikalavimą uždrausti dalyvauti Juodojo Petro personažams televizijos transliuojamame parade.

„Juodasis Petras neabejotinai keičiasi, – sakė teisėjas Antoonas Schotmanas (Antonas Schotmanas). – Kai kurie mano, kad šis procesas vyksta per lėtai, ir tai nieko baisaus. Kiti galvoja, kad procesas vyksta per greitai. To neįmanoma objektyviai įvertinti. Svarbu, kad diskusijos tęstųsi.“