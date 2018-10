Legendinėms S. Gedos eilėms „Quorum“ suteiks naujų spalvų

„Quorum“ tikina: profesionali muzika turi būti prieinama ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Nuo mažų dienų klausantiems geros, kokybiškos, profesionaliai atliekamos muzikos, susiformuoja teisingas muzikinis skonis. To bus siekiama ir nauju kolektyuvo projektu – kompaktine plokštele „Poeto S.Gedos eilės skamba vaikams ir ne vaikams“ bei ją lydėsiančiais koncertais.

Siekdamas sukurti ypatingą nuotaiką, „Quorum“ pasirinko vieno žymiausių lietuvių poetų Sigito Gedos eiles. Atlikėjai norėję, kad dainos vaikams būtų vertingos ir muzikine, ir poetine prasme, o būtent S.Gedos poezijoje slepiasi daug būtų ir nebūtų dalykų, jos kupinos stebuklų, išsigalvojimų, nuskraidinančių į svajonių pasaulį.

S.Geda vienas pirmųjų vaiko pasaulį sulygino su suaugusiųjų pasauliu. Skaitant jo vaikams skirtas eiles, suaugusieji gali pasijusti vaikais, o vaikai - suaugusiais. S.Geda sakydavo, jog kurdamas eiles girdi muziką. Ne veltui daugelis lietuvių kompozitorių rinkosi šio poeto eiles vaikiškoms dainoms, kurios kartais atrodo visai ne vaikiškos. "Quorum" pasirinkimą argumentavo dar ir tai, kad šiemet minimos 85-osios poeto S.Gedos gimimo metinės ir sukanka lygiai dešimt metų nuo jo mirties.

„Quorum“ pasirinko kai kurias šiek tiek pamirštas, kitas ir dabar populiarias dainas ir žada padainuoti jas taip, kaip dar niekas niekada nedainavo.

Naujajam projektui kolektyvas pasirengė atsinaujinęs. Ansamblio įkūrėjas Vitalijus Neugasimovas atsidėjo kūrybiniam bei pedagoginiam darbui, tad grupė pasipildė nauju nariu - kontratenoru Laimonu Bendaravičium. Tenoras Andrius Bartkus jau ir anksčiau yra keletą kartų dainavęs su “Quorum”. Nuo šio rugsėjo jis studijuoja klasikinį dainavimą Norvegijos aukštojoje muzikos mokykloje. Nepaisant to, jis pasistengė suderinti studijas su naujojo projekto koncertais ir atskrisį koncertus iš Oslo. Dėl to koncertų grafiką teko sudėlioti kaip įmanoma optimaliau. Likusieji nariai senbuviai – tenoras Marius Turlajus, baritonas Gintautas Skliutas, bosas Romanas Savickas ir vokalinės perkusijos meistras Šarūnas Navickas. Visi šeši dainininkai privalo dainuoti itin tiksliai ir preciziškai, o puiki muzikinė klausa ir intonacija yra būtini, norint profesionaliai atlikti muzikinius kūrinius.

Visada linksmi ir nuotaikingi atlikėjai koncertuose laukia ne tik vaikų, bet ir amžinai skubančių suaugusiųjų. Ne vienam jų dainuos širdis girdint grupės „Vairas“ „Riešutų žydėjimą“, Vytauto Kernagio „Vaikai po lelijom“, Arvydo Vilčinsko „Kas kur yra“, Laimio Vilkončiaus dainą „Senos mašinėlės“, Neringos Čereškevičienės „Baltąją varnelę“, „Televizorių“, Vadimo Kamrazerio dainą „Du maži balti pingvinai“, Algirdo Klovos „Motulės dainą“. Visos dainos jaudinančiai gražios, melodingos, šviesios ir lyriškos, linksmos ir ritmiškos. Prieš koncertinį turą po Lietuvą – pokalbis su "Quorum" senbuviu G.Skliutu.

– Kas nutiko, kad rimtas, profesionalus vyrų vokalinis ansamblis dainuoja vaikams?

– Rimta ir profesionali muzika turi būti skiriama būtent vaikams. Tie pipirai, patys mažiausieji ir jau paaugę, kurie nuo mažų dienų girdi gerą, profesionaliai atliekamą muziką, ir paaugę, ir visai užaugę, jau turi suformuotą muzikinį skonį. Jiems neįpirši pigių, primityvių dainuškų. Dar Vincas Kudirka sakė „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą“. Tik tada jis gerai sudygsta, išauga ir duoda vaisių. Senokai kirbėjo mintis imtis kažko gražaus, šviesaus ir vaikiško, kad mūsų pačių, draugų, pažįstamų ir visos Lietuvos vaikai galėtų klausytis būtent jiems tinkančių ir patinkančių „Quorum“ atliekamų dainų. Aplinkiniai vis pasakoja, kaip jų vaikai automobilyje klausosi „Quorum“ dainų, išmoksta jas atmintinai ir dainuoja kartu. Vaikai labai daug laiko praleidžia automobiliuose keliaudami iš darželių ar mokyklų į namus, iš būrelių į būrelius, į kaimą pas senelius. Kol kas esame išleidę tik vieną kompaktinę plokštelę, tad klausyti keliaujant galima tik jį. Gerai, jog joje skamba būtent lietuviškos dainos. O dabar štai turime idėją įrašyti dar vieną plokštelę, kuri bus skirtas mažiesiems klausytojams, bet tikrai tiks ir tėvams bei seneliams. Nes daugumą jame skambėsiančių dainų būdami maži girdėjo tėveliai, seneliai, tikėtina, – taip pat.

– Kokios dainos skambės koncertuose ir plokštelėje?

– Ilgai galvojome, kokios dainos galėtų skambėti vaikams, ypač atliekamos taip netradiciškai, a cappella stiliumi. Norėjosi, jog tos dainos būtų vertingos ne tik muzikine prasme, bet ir poetine. Vaikams kūrė ir tebekuria daug puikių poetų. Tačiau norėjosi kažko išskirtinio, prasmingo. Radome poetą, kurio eilėmis sukurta tiek daug gražių dainų, jog jų nesutalpinsi į vieną koncertą. Tad vienbalsiai buvo nutarta skirti mūsų naująjį projektą S.Gedos kūrybai ir padovanoti visoms Lietuvos šeimoms neabejotinai geros ir kokybiškos muzikos dozę.

– Kuo jus taip sužavėjo poetas Sigitas Geda?

– Pirmiausia tuo, kad jis buvo didelis aktyvistas ir patriotas Sąjūdžio metais siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Antra – jis kūrė fantastiškas eiles, kuriose daug būtų ir nebūtų dalykų, pilna stebuklų, išsigalvojimų, nuskraidinančių į svajonių pasaulį. Mes visi esame svajotojai. Keisčiausia, kad skaitant jo vaikams sukurtas eiles, suaugusieji pasijunta kaip vaikai, o vaikai gali pasijusti kaip suaugę. Jis sakydavo, jog kurdamas eiles girdi muziką. Matyt todėl netradicinės, kartais atrodo nesirimuojančios eilės, vis dėlto rimuojasi ir puikiai skamba dainuojamos. Pasirinkome kai kurias šiek tiek pamirštas, kitas ir dabar dažnai skambančias dainas ir padainuosime jas taip, kaip dar niekas niekada nedainavo.

– Kodėl manote, kad jis patiks vaikams?

– Visi žinome, kas yra choras. Vaikai chore dainuoja nuo mažų dienų. Net jauniausiose vaikų darželio grupėse muzikos pamokėlių metu vaikai mokomi dainuoti kartu. Žmogaus balsas skirtas ne tik kalbėti, bet ir dainuoti. Kryptingai ir teisingai lavinamas, jis gali daryti stebuklus. Apskritai muzika yra vienareikšmiškai reikalinga visiems žmonėms be išimties, nes gera muzika harmonizuoja, skatina mąstymą ir kūrybiškumą, net mamos pilvelyje kūdikiai girdi muziką ir nusiramina. Taigi chore gali dainuoti visi. O kvorumas chore yra mažiausias dainuojančių žmonių skaičius, kurio užtenka, kad muzika gerai skambėtų. Mūsų kvorumas – šeši žmonės. Vienas dainininkas dainuoja labai aukštu balsu, nematant galima pagalvoti, jog tai moteriškas balsas, jis vadinasi kontratenoras. Kiti du dainininkai taip pat aukštais, bet jau vyriškais balsais - tai tenorai. Baritonas dainuoja viduriniame registre, dažnai jam atitenka gitaros ar kokio kito instrumento partija. Žemiausias balsas yra bosas, jis visos muzikos pagrindas. Na, ir žinoma, mušamieji instrumentai, suteikiantys muzikai ritmą, taip pat atliekami balsu. Tai vadinama vokaline perkusija arba beat box. Pats žodis kvorumas yra kilęs iš lotyniško žodžio „Quorum“, kuriuo ir pasivadino ansamblį įkūrę dainininkai. Ar patiks vaikams? Be abejo patiks. Skambantys žmonių balsai užburia ne vien savo grožiu, spalvų įvairove, bet šiuo atveju žavi ir tai, kad daugiau niekas neskamba, jokio muzikos instrumento nematyti, o atrodo, jog girdisi įvairūs instrumentai ir skamba puiki, įdomi, užburianti ir įtraukianti muzika.

– Pavadinote projektą „Poeto Sigito Gedos eilės skamba vaikams ir ne vaikams“. Kas galės klausytis jūsų atliekamų dainų?

– Muzikos klausytis gali ir turi visi be išimties. Dažnai girdime, kad vaikiška muzika skirta vaikams ir jos klausosi tik vaikai, o rimtoji muzika tinka tik rimtiems suaugusiems žmonėms. Į klasikinės muzikos koncertus vaikai neįleidžiami iki gal septynių metų, tačiau būtent klasikinę muziką reiktų vaikams girdėti nuo pat mažų dienų. Žinoma, koncertuose vaikams sunku išbūti tyliai ir įdėmiai klausyti. Mums taip pat bus iššūkis, kai koncertuose klegės vaikai, o reikės girdėti vienam kitą, derėti tarpusavyje, nes dainuoti nenusidainuojant be instrumentinio pritarimo net ir profesionalams yra labai ir labai sunku. Mes, galima sakyti, net nedainuojame, o grojame balsais. Dėl to kai kurie klasikinės muzikos atstovai teigia, jog „Quorum“ neatitinka vokalinio ansamblio standartų. Nepaisant to, mūsų koncerte laukiami visi vaikai, nuo pačių mažiausių iki vyriausių. Taip pat laukiami ir tie suaugę rimtuoliai, kad nors trumpam galėtų pasijusti vaikais. Dainos iš tiesų bus gražios, melodingos, šviesios ir lyriškos, linksmos ir ritmiškos. Svarbiausias mūsų tikslas bus pasiektas, jeigu jos palies klausytojų širdis ir jose pasiliks. O dar svarbesnis mūsų, kaip profesionalų siekis, kad „Quorum“ a cappella atliekama muzika būtų postūmis klausyti, o galbūt ir patiems prisiliesti prie rimtosios klasikinės vokalinės ar instrumentinės muzikos.

Beje, tarp mūsų yra ir aktorių, ir breiko šokėjas. Tikėtina, kad sugalvosime kažką įdomaus ir smagaus, o mažieji žiūrovai turės peno ne tik ausims, bet ir akims. Tačiau kas tai bus – kol kas telieka mažutė paslaptis.

– Ar lengva organizuoti koncertus?

– Žinoma, nelengva. Nesame kokia nors organizacija ar koncertinė įstaiga, todėl labai džiaugiamės, kad šį projektą „Poeto Sigito Gedos eilės skamba vaikams ir ne vaikams“ įvertino ir dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba. Tikimės sulaukti ir kitų rėmėjų pagalbos, nes rėmimas labai palengvina ne tik koncertų organizavimą, bet ir viso projekto darbus - nuo aranžuočių kūrimo, dainų įrašymo, iki kompaktinės plokštelės leidybos ir paties projekto bei koncertų reklamos.

– Kurių miestų mažuosius ir didžiuosius klausytojus džiuginsite?

– Pirmasis koncertas bus Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje spalio 28 d., o lapkričio ir gruodžio mėnesiais aplankysime Uteną, Šiaulius, Alytų, Marijampolę, Mažeikius ir Jonavą. Pavasarį planuojame nuvykti į Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Ukmergę, Visaginą. Ir, žinoma, keliausime visur, kur tik būsime laukiami.