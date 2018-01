Kviečia atrasti dainuojančią ir šokančią Lietuvą

Dainų šventės organizatorius Lietuvos nacionalinis kultūros centras parodos metu rengs įdomius renginius bei koncertus, vyks pokalbiai su Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Tautinių mažumų departamento atstovais, bus pristatytas Šimtmečio žygis per Lietuvą – per miestus ir miestelius keliaujantis projektas kvies į susitikimus su žymiais to krašto žmonėmis, istorikais. Stende lankytojams dalijama Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ atributika atskleis būsimos šventės sumanymą, rodomi filmai reprezentuos unikalią iš kartos į kartą perduodamą Lietuvos tradiciją ir gyvąją šiuolaikinę kultūrą, rašoma pranešime spaudai.

Šiais metais Dainų šventės stendą papuoš įspūdingo dydžio 2018 metų šventės pavadinimą skelbiantis užrašas „Vardan tos“, prie kurio bus kviečiami įsiamžinti ir parodos lankytojai. Tai pat bus pasiūlyta skaitmeninė pramoga – interaktyvus veidrodis, leidžiantis virtualiai pasimatuoti ir nusifotografuoti su pasirinkto Lietuvos regiono tautiniu kostiumu.

Sausio 26 d., penktadienį, 12 val. Dainų šventės stende apie renginį „Šimtmečio žygis per Lietuvą“ pasakos projektų „Tautiška giesmė aplink pasaulį” ir „Lietuva 4.000.000“ įdėjų autorius Raimundas Daubaras, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius Liausa. Koncertuos Lietuvos solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė (sopranas), Eugenijus Čiplys (birbynė), Ramunė Balčiūnaitė (kanklės).

18 val. dainų šventės Šokių dienos programą pristatys Vilniaus Gedimino technikos universiteto ansamblis „Vingis“.

Šeštadienį, 12 val. Dainų šventės stende vyks Lietuvos dainų šventės renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ pristatymas, pokalbis su Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Tautinių mažumų atstovais. Koncertuos liaudiškų šokių ansamblis „Perła“ ir Jungtinis Lietuvos vaikų choras.

Šeštadienio popietę, 16 val., į koncertą pakvies garsusis berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“. Skambės kūriniai iš 2018 m. Dainų dienos repertuaro.

Birželio 30–liepos 6 d. vyksianti Dainų šventė – vienas didingiausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių, suvienysiančių apie 40 tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir lietuvius iš viso pasaulio. Žiūrovų lauks net septynios muzikos, dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių kupinos dienos. Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena, jos pabaigoje keliolikos tūkstančių atlikėjų choras giedos Tautišką giesmę.