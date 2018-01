Kino retrospektyva Paryžiuje atidarė Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirtus metus

Šiuo renginiu iškilmingai pradėtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas kultūros renginių ciklas Prancūzijoje, rašoma pranešime spaudai.

Į atidarymą susirinkę prancūzų kultūros bendruomenė, kino mylėtojai ir diplomatai dalyvavo prancūziškoje Šarūno Barto filmo „Šerkšnas“ (2017) premjeroje, kuri pažymėjo prasidedantį filmo platinimą Prancūzijos kino teatruose.

Ši didžiulė lietuviško kino retrospektyva – tris metus trukusių derybų tarp Lietuvos kino centro, LR ambasados Prancūzijoje ir Paryžiuje įsikūrusios vienos didžiausių pasaulio filmotekų „La Cinémathèque Française“ rezultatas, Lietuvos kiną pristatysiantis ne tik Prancūzijai, bet ir garsinsiantis mūsų šalies kūrėjus tarptautinės kino bendruomenės akiratyje. Filmotekos programos sudarytojų darbą vainikuos ir per dvi savaites „La Cinémathèque Française“ ekranuose bus parodyta daugiau kaip 30 lietuvių kiną reprezentuojančių darbų, juos išsamiau pristatys specialiai projektui išleistas leidinys prancūzų kalba. Ypatingas dėmesys programoje skirtas tarptautinį pripažinimą pelniusių lietuvių kino menininkų Jono Meko ir Šarūno Barto darbams.

„2018 metai – išskirtinis laikas Lietuvai ir ta proga esame pasirengę su įvairių šalių kino žiūrovais dalintis pastarųjų metų kūrybiniais sumanymais bei pristatyti savitą nacionalinio kino tradiciją. Simboliška, kad metus pradedame retrospektyva Prancūzijos filmotekoje, šalyje, su kuria sieja ilgalaikiai kūrybiniai ryšiai, kartu kuriami filmai ir kuri yra puikus pavyzdys bei partneris puoselėjant europietiškąją kino tradiciją“, – atidaryme sakė Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Lietuvos Respublikos kultūros atašė Prancūzijoje Vida Gražienė taip pat džiaugėsi istorinės Lietuvos kino filmų retrospektyvos pradžia, kuri pradėjo ir Lietuvos 100-mečio renginių ciklą šalyje: „Negali būti geresnės progos prancūzų kultūros visuomenę ir kino mylėtojus supažindinti su įvairių laikotarpių talentingų lietuvių režisierių kūryba ir tradicija. Neabejojame, kad ši įspūdinga kino programa, susitikimai su autoriais atvers galimybes mūsų kūrėjams tolimesniam ilgalaikiam dvišaliam bendradarbiavimui. Džiaugiamės ir sveikiname Lietuvos kino centrą ir Paryžiaus filmoteką su rezultatyviu bendradarbiavimu.“

Nekasdienės retrospektyvos programos ambasadoriais tapo filmotekos pakviesti režisieriai – Šarūnas Bartas, Audrius Stonys, Arūnas Matelis, Alantė Kavaitė ir Jonas Mekas, kurie Paryžiuje susitiks su publika. Kiekvienas jų savaip atskleis įvairius lietuvių kino judėjimus ir laikotarpius. A. Stonys, A. Matelis ir Š. Bartas kartu kalbėsis apie kūrybą, kuri 10-ajame dešimtmetyje ženklino lietuvių kino atgimimą, o A. Kavaitė, filmo „Sangailės vasara“ (2015) režisierė, pristatys Arūno Žebriūno filmą „Gražuolė“ (1969).

Kitas laukiamas ir svarbus didžiausios lietuvių kino retrospektyvos per pastaruosius metus akcentas – J. Meko filmų programa, kurią pristatyti į Paryžių atvyks pats kūrėjas. J. Mekas pristatys šiai retrospektyvai sudarytą savo darbų rinktinę: žiūrovai išvys filmus „Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ (1971–1972), „Prarastas, prarastas, prarastas“ (1976), „Judėdamas pirmyn aš retkarčiais pastebėdavau grožį“ (2000), „Lietuva ir SSRS žlugimas“ (2008), kurie leis patyrinėti lietuvių kiną kitu kampu – ir formos, ir išeivio patirties prasme.

Retrospektyvos programa „La Cinémathèque Française“:

Jonas Mekas

Reminiscences of a Journey to Lithuania („Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“, 1971–1972)

Lost Lost Lost („Prarastas, prarastas, prarastas“, 1976)

As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty („Judėdamas pirmyn aš retkarčiais pastebėdavau grožį“, 2000)

Lithuania and the Collapse of the USSR („Lietuva ir SSRS žlugimas“, 2008)

Šarūnas Bartas

„Trys dienos“ (1991)

„Koridorius“ (1994)

„Mūsų nedaug“ (1996)

„Šerkšnas“ (2017)

Lietuvių kino klasika

„Jausmai“, rež. Almantas Grikevičius, Algirdas Dausa (1968)

„Gražuolė“, rež. Arūnas Žebriūnas (1969)

„Sadūto tūto“, rež. Almantas Grikevičius (1974)

„Velnio nuotaka“, rež. Arūnas Žebriūnas (1974)

„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“, rež. Raimundas Banionis (1990)

XX a. 10-ojo dešimtmečio trumpametražė dokumentika

„Praėjusios dienos atminimui“, rež. Šarūnas Bartas (1990)

„Dešimt minučių prieš Ikaro skrydį“, rež. Arūnas Matelis (1990)

„Neregių žemė“, rež. Audrius Stonys (1992)

„Antigravitacija“, rež. Audrius Stonys (1995)

Šiuolaikinis Lietuvos kinas

„Duburys“, rež. Gytis Lukšas (2009)

„Sangailės vasara“, rež. Alantė Kavaitė (2015)

„Amžinai kartu“, rež. Lina Lužytė (2016)

„Mariupolis“, rež. Mantas Kvedaravičius (2016)

Šiuolaikinis trumpametražis Lietuvos kinas

„Balkonas“, rež. Giedrė Beinoriūtė (2008)

„Tėve mūsų“, rež. Marius Ivaškevičius (2010)

„Triukšmadarys“, rež. Karolis Kaupinis (2014)

„Aš čia tik svečias“, rež. Giedrė Žickytė, Maite Alberdi (2016)

„Kupranugaris“, rež. Laurynas Bareiša (2016)

„Namo“, rež. Gabrielė Urbonaitė (2016)

Šiuolaikinė Lietuvos animacija

„Gyveno senelis ir bobutė“, rež. Giedrė Beinoriūtė (2007)

„Kaltė“, rež. Reda Tomingas (2013)

„Miškas“, rež. Ignas Meilūnas (2015)

„Nuopuolis“, rež. Urtė Oettinger, Johan Oettinger (2016)

„Paskutinė stotelė – Mėnulis“, rež. Birutė Sodeikaitė (2017)

Lietuviško kino retrospektyvos programą Paryžiaus filmotekoje organizuoja Lietuvos kino centras bendradarbiaujant su LR ambasada Prancūzijoje.