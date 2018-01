Filmo „Vandens forma“ kūrėjai kaltinami plagiatu

Amerikiečių rašytojo ir scenaristo, Pulitzerio premijos laureato Paulo Zindelio šeima apkaltino filmo „Vandens forma“ (The Shape of Water) kūrėjus plagiatu. Tai penktadienį pranešė laikraštis „The Guardian“.

Kino kompanijos „Fox Searchlight“ išleista meksikiečių režisieriaus Guillermo del Toro juosta yra būsimos „Oskarų“ įteikimo ceremonijos favoritė – ji nominuota 13-oje kategorijų.

„Esame sukrėsti. Kaip tokia didelė kino studija galėjo sukurti filmą, kurio siužetas taip akivaizdžiai pasiskolintas iš mano velionio tėvo pjesės (omenyje turimas kūrinys „Leisk man išgirsti tavo šnabždesį“ (Let Me Hear You Whisper, 1969)), to nepripažinusi ir nesikreipusi į mus dėl teisių“, – cituoja leidinys rašytojo sūnų Davidą Zindelį.

„Guillermas del Toras niekada neskaitė ir nematė pono P. Zindelio kūrinio. Jeigu jo šeima turi klausimų dėl šio originalaus darbo, mes mielai su jais pasikalbėsime“, – pateikia „The Guardian“ kompanijos „Fox Searchlight“ komentarą.

Dramaturgas P. Zindelis labiausiai žinomas kaip pjesės „Gama spindulių poveikis saulučių elgesiui“ (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds) autorius. Už ją jis 1971 metais gavo Pulitzerio premiją.