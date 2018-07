C. Frenkelio vilos vasaros festivalyje – roko ir klasikos skambesys

2018 m. liepos 26 d. jubiliejiniame XV tarptautiniame Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalyje vyko išskirtinis koncertas – viena geriausių Lietuvos roko grupių „Colours of Bubbles“, suvienijusi jėgas su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Chaimo Frenkelio vilos parko erdvėje pristatė bendrą projektą „Untold Story“.

Ikišiol panašaus pobūdžio koncerto, kuriame susijungtų roko grupės ir orkestro melodijos, Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalyje nėra buvę. Pasirodymas išsyk sulaukė didelio susidomėjimo ir visi sėdimų vietų bilietai buvo išpirkti dar likus porai savaičių iki koncerto pradžios.

Šiauliečius ir grupę „Colours of Bubbles“ sieja šiltas ryšis – atlikėjai koncertavo savo gimtajame mieste, kur turi nemažą būrį gerbėjų. „Tai savas miestas, kur visada malonu grįžti, o ir pasirodydami kitur pabrėžiame, kad esame iš Šiaulių“, – prieš koncertą atviravo atlikėjai. Nenuostabu, kad išgirdę dainą „Home“ žiūrovai ją pasitiko gausiais aplodismentais.

Projektas „Untold Story“ – dar nepasakota muzikinė „Colours of Bubbles“ istorija, kurioje susijungia kartais griausmingos, o kartais jautriai skambančios grupės gitaros, modernusis rokas ir didingas kamerinio orkestro skambesys.

„Atlikti savo kūrinius kartu su orkestru – sena mūsų svajonė. Kurdami savo naujausią albumą „She is the Darkness“ naudojome daug orkestrinių elementų, siekėm išgauti tą didingą, kinematografinį skambesį. Dabar, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro dėka, visa tai skamba taip, kaip turi ir kaip dar niekada nėra skambėję“, – teigia „Colours of Bubbles“ nariai.

Scenoje pasirodė: Julijus Aleksovas (vokalas, gitara), Tomas Grubliauskis (gitara, vokalas), Paulius Trijonis (bosinė gitara, vokalas), Titas Joneliūkštis (gitara, vokalas), Simas Olechnavičius (būgnai), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas).

Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis tęsiasi ir kitą savaitę, rugpjūčio 1 d. 18 val., kviečia į melodingą Byrono Walleno ir grupės iš Didžiosios Britanijos pasirodymą. Kviestinė projekto atlikėja – Eska (vokalas). Byronas Wallenas – garsus trimitininkas, kompozitorius, prodiuseris, plačiajai visuomenei geriau žinomas kaip vienas iš garsaus serialo „Sostų karai“ garso takelio kūrėjų.

Informacija: tel. +370 41 43 36 80, +370 41 52 43 89, info@ausrosmuziejus.lt.