Britų menininko paveikslas gali tapti brangiausiai parduotu dar gyvo menininko darbu

Aukcionų namų „Christie`s“ teigimu, 81 metų amžiaus D. Hockney paveikslas „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ apytikriai vertinamas 80 mln. JAV dolerių (61 mln. svarų), tačiau aukcionų namai tikisi jį parduoti dar brangiau.

Dabartinis brangiausiai parduoto dar gyvo menininko darbo rekordas priklauso amerikiečiui skulptoriui Jeffui Koonsui. 2013 metais J. Koonso nerūdijančio plieno skulptūra parduota už 58 mln. JAV dolerių.

Prieš pardavimą britų menininko paveikslas bus eksponuojamas Honkonge, Londone ir Los Andžele. Aukcionas vyks lapkričio 15 d. Niujorke.