Britų legendos D. Hockney paveikslas parduotas už rekordinius 90 mln. dolerių

„Menininko portretas / Baseinas su dviem figūromis“ (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)) buvo nupirktas po kiek daugiau nei devynias minutes trukusio įnirtingo varžymosi, kurio metu dominavo du telefonu dalyvavę kainos siūlytojai.

Ankstesnis rekordinės kainos už tebegyvenančio menininko darbą rekordas priklausė Jeffui Koonsui (Džefui Kunsui) ir jo skulptūrai "„Šuo iš balionėlių (oranžinis)“ (Balloon Dog (Orange)), kuri 2013 metais aukcione „Christie's“ buvo nupirkta už 58,4 mln. dolerių (51,65 mln. eurų).