Brangiausias Kinijos filmas patyrė epinio masto nesėkmę

Kino kompanijos „Alibaba Pictures“ fantastinis, specialiųjų efektų kupinas filmas „Asura“ turėjo būti pirmoji Tibeto budizmo mitologijos įkvėptos epinės trilogijos dalis, šalies valdžiai siekiant skatinti kūrinius su tradicinės kinų kultūros elementais.

Filmas atsiėjo 750 mln. juanių (96,8 mln eurų), pranešė valstybinė žiniasklaida. Jis buvo pradėtas demonstruoti penktadienį, bet bilietų platforma „Maoyan“ paskelbė, kad savaitgalį juosta uždirbo tik 6,2 mln. eurų.

Sekmadienį oficialioje filmo paskyroje viename iš socialinių tinklų buvo paskelbtas pareiškimas, kad nuo tos dienos 22 val. „Asura“ atšaukiama iš kino teatrų.

„Atsiprašome visų, kurie norėjo jį pamatyti, bet nebeturės tokios galimybės“, – sakoma pareiškime.

Dauguma didžiausių Kinijos blokbasterių buvo pastatyti su perpus mažesniu biudžetu nei buvo skirtas „Asurai“.

Apskaičiuotas 106 mln. dolerių (90,4 mln. eurų) nuostolis reikštų, kad tai penkta didžiausia nesėkmė per visą pasaulio kino istoriją. Didžiausią nesėkmę – 125 mln. dolerių (106,7 mln. eurų) nuostolį – patyrė „Sinbadas: septynių jūrų legenda” (Sinbad: Legend of the Seven Seas), rodo interneto svetainės „Box Office Mojo“ duomenys.

Kinijos valstybinė žiniasklaida prieš „Asuros“ išleidimą liaupsino filmą. Vieno rėmėjų „Ningxia Film Group“ pirmininkas Yang Hongtao (Jang Hongtao) laikraščiui „China Daily“ sakė: „Tai labai vaizdingas filmas. Norėjome, kad jis stiprintų pasitikėjimą mūsų pačių kultūra ir ugdytų daugiau šalies talentų.“

Šešerius metus kurtame filme yra 2,4 tūkst. scenų su specialiaisiais efektais, nors jo trukmė – 141 minutė, akcentavo laikraštis.

Filme vaidina populiarūs Honkongo aktoriai Tony Leungas Ka-fai (Tonis Leungas Ka-fajus) ir Carina Lau (Karina Lau), prie jo prisidėjo tokie užsienio talentai kaip „Oskaro“ laureatė Ngila Dickson (Ngila Dikson), kūrusi kostiumus „Žiedų valdovo“ (Lord of the Rings) franšizei.

Vis dėlto juosta gavo vos 3,1 balo įvertinimą įtakingiausioje Kinijos vartotojų atsiliepimų platformoje „Douban“.

„O, Dieve, tai siaubinga! Tai tik didinga ekskrementų krūva!“ – rašė vienas vartotojas.