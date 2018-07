„370“ vasaros kino repertuaras: ką verta pamatyti?

„Ankštumas“ (rež. Kantemiras Balagovas, Rusijos Federacija, 2017)

Vienas ryškiausių šių metų „Kino pavasario“ filmų. Jei praleidote jį per festivalį, turite šansą atsigriebti. Neįtikėtinai vizualus ir kartu tiek istorijos, tiek vaidybos (čia laurai atitenka aktorei D.Zhovner) autentika pritrenkiantis vos 26-erių rusų režisieriaus K.Balagovo debiutinis filmas. Veiksmas perkelia į dešimtojo dešimtmečio pabaigos niūrų musulmonų kaimą Nalčiką Šiaurės Kaukaze vykstant Čečėnijos karui. Ilana – jauna mergina iš žydų šeimos, gyvenančios musulmoniškoje bendruomenėje. Ji berniukiška, labiausiai mėgsta su tėvu remontuoti automobilius, tačiau taip pat nepaklūsta šeimos tradicijoms, maištauja visais įmanomais būdais, įskaitant narkotikus ir seksą.

„Hot Summer Nights“ (rež. Elijah Bynumas, JAV, 2017)

„Vadink mane savo vardu“ žvaigždė Timothée Chalamet sugrįžta į ekranus iš pirmo žvilgsnio panašiu amplua. Jis vaidina paauglį, leidžiantį vasarą Masačusetso pakrantėje. Tik šį kartą jis įsivelia į kiek nešvarius reikaliukus ir sutinka McKaylą, savo „verslo“ partnerio seserį…

„How to Talk to Girls at Parties“ (rež. Johnas Cameronas Mitchellas, JAV, 2017)

Truputis fantastikos ir Elle Fanning, pasiilgusiems kažko… keisto. 1977-ieji. Ateivė Zan atsiskiria nuo savo grupės ir susibendrauja su Londono priemiesčio Kroidono vietiniais paaugliais pankais, tarp kurių ir Ennas, kuriuo Zan netikėtai susižavi, kaip ir pankų judėjimu.

„Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot“ (rež. Gusas van Santas, 2018, JAV)

Johnas, jaunas vyras neįgaliojo vežimėlyje, turintis gėrimų problemą, prie ratelių prirakintas po vienos vakarėlių nakties Los Andžele jo draugui užmigus prie vairo. Jis sutinka gražuolę švedę Annu, kuri sugrąžina jam norą gyventi, ir turtingą hipį Donį, kurio namuose vyksta neįprasti Anoniminių alkoholikų grupės susirinkimai, padedantys jai pamatyti save ir pasaulį iš kitos perspektyvos. Po truputį Johnas savo paties gyvenime atranda grožį ir humorą, kurie jam padeda atrasti talentą karikatūriškiems komiksams piešti. Filmas paremtas karikatūrininko Johno Callahano memuarais. Berlinalės konkursinėje programoje rodytame naujausiame G.van Santo filme vieną ryškiausių metų vaidmenų atlieka Joaquinas Phoenixas.

„Kol dar neatėjo audra“ (rež. Baltasaras Kormakuras, JAV, 2018)

Ne vienas kino mėgėjas įsidėmėjo islandų režisierių B.Kormakurą iš jo 2003 m. sukurto filmo „Albinosas Nojus“ apie Islandijos provincijoje nuobodžiaujantį paauglį Nojų. Tai tuo metu buvo vienas pirmųjų pasauliniu mastu ryškių šiuolaikinių islandų filmų. Naujas režisieriaus filmas kurtas ne tėvynėje, o JAV. Jausminga nuotykių drama pasakoja apie jaunų įsimylėjėlių porą – banglentininkę Tamę ir jūreivį Ričardą, kurie nusprendžia kartu leistis į gyvenimo kelionę – jachta nuplaukti nuo Taičio iki Kalifornijos – apie 6 000 km. Pradžioje – viskas labai romantiška, tačiau jie nežino, kad plaukia tiesiai į besiformuojantį uraganą vardu Reimondas, tais metais tapusį vienu galingiausių uraganų istorijoje. Patyrę triuškinančią gamtos jėgą, jaunuoliai tik per stebuklą lieka gyvi – Ričardui lūžta keli šonkauliai ir koja, jachta suniokota beveik nepataisomai, radijas – taip pat, maisto ir vandens atsargų beveik nelikę, o iki artimiausios sausumos – Havajų – bent 2 tūkst. km. Tačiau Tamė nusprendžia nepasiduoti.

„Oušeno 8“ (rež. Gary Rossas, JAV, 2018)

Atėjo laikas susipažinti su „Oušeno vienuoliktuko“ gaujos vado Denio Oušeno sesute Debe (Sandra Bullock). Kaip ir broliukas, Debė surenka viskam pasiryžusių, savo srityse geriausių pramuštgalvių šutvę ir ima planuoti tobulą vagystę. Jos taikinys – madų pasaulio „Oskarai“: Niujorko metropoliteno muziejaus Kostiumų instituto pokylis arba tiesiog „Met Gala“. Debė žino, kad jame dalyvausianti aktorė Dafnė Kliuger segės neprilygstamą deimantų vėrinį, kainuojantį 150 mln. dolerių. Kaip herojė surenka geriausius savo srities nusikaltėlius, taip filmo kūrėjai, sukvietė įvairiausias žvaigždes – filme pamatysime ne tik Cate Blanchett ar Anne Hathaway, bet ir Rihanną.