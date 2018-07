Teisme – „Regitros“ filialo Panevėžyje buvusio vadovo atleidimo byla

Teismo „Regitra“ prašo palikti galioti šių metų pradžioje generalinio direktoriaus priimtą įsakymą dėl Panevėžio filialo direktoriaus R. Kireilio atleidimo ir įpareigoti grąžinti jam sumokėtą pinigų sumą – mat prieš pusantro mėnesio Panevėžio „Regitros“ vadovas pateikė skundą Darbo ginčų komisijai Panevėžyje ir šioji pripažino, jog pareigų direktorius neteko neteisėtai.

Bendra išmokėta suma, „Regitros“ advokato Gedimino Gudeliausko duomenimis, siekia daugiau nei 12 tūkst. eurų.

Generalinis „Regitros“ direktorius Dalius Prevelis iš pareigų R. Kireilį atleido, kai buvo nustatyta, jog jis savo reikmėms naudojo tarnybinį automobilį. Be to, darbdaviai išsiaiškino, kad filialo vadovas protarpiais darbo mašina važinėjo be įmonės ženklų – juos nuplėšdavo ir iš naujo priklijuodavo.

Direktoriaus pareigas R. Kireilis „Regitros“ Panevėžio filiale jis ėjo nuo 2012 metų. Kuo dabar užsiima, R. Kireilis „Sekundei“ neatskleidė. „Regitros“ Panevėžio filialui šiuo metu vadovauja Saulius Urbanavičius.