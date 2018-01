Teismas: aklas ginklų kontrabandininkas turi kalėti toliau

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas pernai gruodį nusprendė, kad Kybartų pataisos namuose kalintis Remigijus Laniauskas dėl ligos atleistas nuo likusios paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės.

Kaip pranešė prokuratūra, šią teismo nutartį apskundė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius.

R. Laniauskas yra nuteistas už ginklų kontrabandą į Jungtinę Karalystę itin stambiu mastu. Be to, Vilniuje nagrinėta byla ir dėl to, kad jis sukurstė Lukiškių kalėjimo pareigūną piktnaudžiauti pareigomis – prižiūrėtojas už atlygį perduodavo mobiliojo ryšio telefonus nuteistiesiems.

R. Laniauskui skirta beveik aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat daugiau nei 7500 eurų dydžio bauda. Iš pataisos namų jis turėtų išeiti 2023 metų kovą.

Tačiau Vilkaviškio rajono apylinkės teismas praėjusių metų vasaros pabaigoje gavo Kybartų pataisos namų teikimą dėl nuteistojo atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos. Rašte teigiama, kad dėl aklumo R. Laniauskas negali atlikti paskirtos bausmės. Teismas nusprendė prašymą patenkinti.

Nutartį apskundusio prokuroro D. Valkavičiaus teigimu, aklumas netrukdė nuteistajam dalyvauti domino turnyre, individualioje darbinėje augalų auginimo veikloje, gerai atlikti gerbūvio darbus, įgyti apdailininko-statybininko specialybę bei užsiimti joga. Taip pat, nepaisant to, kad nuteistasis yra aklas, bausmės atlikimo metu tai nesutrukdė jam keletą kartų padaryti vidaus tvarkos pažeidimus bei disponuoti draudžiama programine įranga. Tad D. Valkavičiui kilo pagrįstų abejonių, ar tikrai nuteistajam atlikti bausmę yra per sunku.

Teismas, nagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro skundą, reikalavo papildomos medžiagos, nuteistojo ligos istorijos.

Įvertinęs bylos medžiagą, teismas skundą tenkino – Kybartų pataisos namų teikimas dėl nuteistojo atleidimo nuo bausmės dėl ligos atmestas. Ši nutartis yra neskundžiama.

Sausio 12 dieną priimtoje Kauno apygardos teismo nutartyje rašoma, kad R. Laniauskas be kitų asmenų pagalbos vaikšto, skaito, dalyvauja jogos užsiėmimuose, socialiniuose projektuose, užsiima individualia sportine veikla, mokosi, ir tą daryti jam nėra sunku. Nustatyta, kad nuteistasis pats savimi gali pasirūpinti, jam nereikia pašalinio žmogaus pagalbos, priežiūros kasdieninėje buityje, jis pats gali apsitarnauti, judėti be kitų asmenų pagalbos, orientuojasi erdvėje. Pasak teismo, nustatyta, kad jis nėra absoliučiai aklas.

Per teismo posėdį Kybartų pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus vedėja teismui paaiškino, kad aklas žmogus įsivaizduojamas vaikštantis su lazdele, bet nuteistasis ateina pas ją savarankiškai, asmeniškai perskaito ir pasirašo dokumentus.

Nuteistasis pas ją ateidavo vienas, be palydos, medikė nėra mačiusi, kad kas jį atlydėtų. Nuteistasis nusiskundimų, kad jam per sunku apsitarnauti, nusiprausti, pavalgyti dėl savo ligos, nėra išreiškęs.