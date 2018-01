Nuteisti sukčiai, kurie apsimetę pareigūnais išviliojo banko kodus ir apvogė įmonę

Šiaulių apylinkės teismas laisvės atėmimo bausmes skyrė sukčiams, kurie apsimetę pareigūnais iš individualios įmonės savininko Telšių rajone išviliojo banko kodus ir į įvairias sąskaitas pervedė per 18 tūkst. eurų

Vienuolika kartų teistam 32 metų V. K. teismas, subendrinęs su ankstesne, skyrė galutinę 8 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Šešis kartus teistas 24 metų M. Š. kalės 4 metus ir 3 mėnesius.

Septynis kartus teistam trisdešimtmečiui R. G. teismas skyrė 4 metų laisvės atėmimo bausmę, o penkiolika kartų teistas 38-erių M. G., bausmę subendrinus su ankstesne, už grotų praleis 5 metus. Keturiolika kartų teistas K. R. išteisintas, nes jo kaltė neįrodyta.

Kaltinamieji solidariai turės atlyginti padarytą žalą – 18 tūkst. 391 eurą, pranešė teismas.

„Trys kaltinamieji padarė nusikaltimus atlikdami laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Tik R. G. buvo laisvėje. Teismas, įvertinęs padarytų nusikaltimų pobūdį, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, skiriant visiems keturiems kaltinamiesiems sankcijose numatytą griežčiausią bausmės rūšį – realų laisvės atėmimą“, – sakė bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Audrius Sadauskas.

Kaltinamieji M. Š., V. K. , R. G. ir M. G. kaltės nepripažino, tačiau jų kaltė įrodyta. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jų atsakomybę sunkinančios aplinkybės – nusikalstamas veikas padarė organizuotoje grupėje ir būdami jau teisti už tyčinius nusikaltimus, kai teistumas už juos neišnykęs.

Teismas nustatė, kad 2014 metų gruodį Marijampolės pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys, parengė nusikalstamos veikos planą. Organizuotos grupės nariai pasiskirstė vaidmenimis: susitarė, kad vieni ieškos žmonių, kurie gaus banko sąskaitas, į kurias bus pervesti apgaule įgyti pinigai, kiti skambins.

2014 metų gruodžio 10 dieną nenustatytas asmuo paskambino Telšių rajono gyventojui į mobiliojo ryšio telefoną ir prisistatė Vilniaus miesto finansinių nusikaltimų tyrėju. Sukčius tvirtino, kad telšiškio įmonė įtariama dalyvaujanti nusikalstamoje veikoje, korupcijos, pinigų plovimo byloje ir per įmonės banko sąskaitą yra pervedami neskaidrūs pinigai. Be to, tvirtino, kad nusikalstamoje schemoje dalyvauja Telšiuose dirbantys asmenys: banko, policijos ir mokesčių inspekcijos darbuotojai.

Nukentėjusysis tariamai buvo sujungtas su banko darbuotoja. Vienas kaltinamųjų – V. K. – apsimetė banko darbuotoja ir kalbėjo moters balsu. Taip gauti reikalingi prisijungimo duomenys. Prie individualios įmonės sąskaitos kaltinamieji prisijungė šešis kartus ir į įvairias sąskaitas pervedė 63 tūkst. 500 litų (per 18 tūkst. eurų).

Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui.