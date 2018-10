„Mongolo“ našlė atskleidė dar nežinomą mafijos boso pusę

„Mano vyras dalyvavo gimdyme. Tai nebuvo įprasta to meto vyrams“, – pasakos L. Ganusauskienė.

Moteris sakys, kad jos sūnus tėvo nespėjo pažinti: „Sūnui buvo vos 8 mėnesiai, kai jo tėvas dingo... O po mėnesio jis jau pradėjo vaikščioti“.

Be to, Loreta atskleis, kad „Mongolas“ po gimdymo jai padovanojo amerikiečių gamybos „Buick“ markės automobilį, kuris buvo vienintelis toks Lietuvoje: „Atvežė tiesiog po ligoninės langais“.

Knygų apie Lietuvos mafiją rašytojas ir žurnalistas Dailius Dargis laidoje sakys, kad visais laikais gražiausios moterys buvo su nusikaltėliais: „Ir dabar matome daug pavyzdžių. Beveik visos daugiau mažiau garsesnės atlikėjos turėjo vyrukus iš kriminalinių šeimų arba bent jau kurie turėjo reikalų su teisėsauga“.

Dainininkė Laima Žemaitytė laidoje pasakos, kad tekdavo koncertuoti to meto prabangiausiame Kauno restorane „Žalias kalnas“, kuriame ji ir susipažino su daugeliu nusikalstamo pasaulio veikėjų. Moteris pasakos, kad vyrai visuomet su ja elgėsi pagarbiai ir nebūdavo jokių incidentų.

L. Žemaitytė atskleis, kad sulaukdavo ir įvairių dovanų – kartą yra gavusi ir šampano butelį už 100 rublių, tačiau jo neišgėrė, o pardavė į barą: „Sunku buvo menininkams gyventi. Tai draugas barmenas sako, kad kai gauni tokias dovanas, tai aš tau pinigais atiduosiu. Per „Mongolo“ vestuves esu gavusi dėžę „Napoleono“ konjako. Visiems dainininkams padalinau“.

Loreta pasakos, kad ji ir Ramutė Daktarienė geros draugės niekada nebuvo. Advokatas Valdemaras Bužinskas laidoje sakys, kad tokių asmenų žmonos net ir negalėjo būti draugėmis: „Tokių asmenų žmonos daug tarpusavyje nebendraudavo. Nebent renginių metu. Tai yra hierarchija. Nebūdavo joms leidžiama daug bendrauti tarpusavyje“.

Dailius Dargis laidoje kalbės, kad to meto nusikalstamo pasaulio atstovai nevengė demonstruoti prabangos dėl sunkios vaikystės: „Buvo noras pademonstruoti prabangų gyvenimą. Jie visi kilę iš paprastų šeimų, jie kilę iš socialinio dugno ir kai per naktį uždirba 10 ar 20 tūkst. dolerių, nebežino, ką su tais pinigais daryti. Dabartinė karta to jau nedaro. Jie nevažinėja su labai prabangiais automobiliais“.

