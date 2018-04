Kanapių kontrabandininko kelionė baigėsi areštinėje

Kaip penktadienį pranešė Tauragės apskrities policija, narkotikai rasti Lazdijų rajone sustabdyto automobilio degalų bake.

Kontrabandininką išaiškinti padėjo kitas ikiteisminis tyrimas: vasario 26 dieną Šilalės rajone buvo sulaikyti du asmenys, gabenę 329 gramų narkotinių kanapių antžeminių dalių. Atliekant šį tyrimą buvo gauta duomenų, kad įtariamieji narkotines medžiagas galėjo įsigyti iš 1991 metais gimusio J. T., gyvenančio Kauno rajone.

Balandžio 16 dieną, įtariant, kad per Lietuvos sieną gabenama narkotikų kontrabanda, Lazdijų rajone patikrinimui sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurį vairavo J. T.

Atlikus automobilio apžiūrą, automobilio degalų bake rasta ir paimta apie 15 kilogramų kanapių.

Vyras suimtas trims mėnesiams.

Tauragės apskrities policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.

Taip pat tyrimas pradėtas ir dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.

Be to, sulaikytajam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų už narkotinių ar psichotropinių medžiagų gabenimą per Lietuvos valstybės sieną nepateikiant muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengiant arba neturint leidimo.