Advokatas nuteistas dėl neteisėto informacijos apie buvusį FNTT vadovą rinkimo

Teisėja Svetlana Jurgaitienė J. Kozubovskiui skyrė 1,9 tūkst. eurų baudą bei priteisė K. Jucevičiui 2 tūkst. eurų neturtinės žalos.

Bylos duomenimis, J. Kozubovskis nuo 2011 metų pabaigos iki 2014 metų vasaros pradžios neteisėtai rinko informaciją apie Europos Parlamento nario, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų, prokuroro ir kai kurių Lietuvos advokatų privatų gyvenimą.

Dėl šių nusikalstamų veikų J. Kozubovskis išteisintas, su vienu asmeniu jis, bylos duomenimis, susitaikė.

Taip pat per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad kaltinamieji J. Kozubovskis bei Renata Labinaitė Bukinienė nuo 2013 metų gruodžio antros pusės iki 2014 metų birželio pradžios, kol buvo sulaikyti, neteisėtai rinko informaciją apie privatų tuometinio FNTT direktoriaus K. Jucevičiaus, vieno iš jo pavaduotojų bei jų artimųjų gyvenimą.

Nukentėjusieji slapta sekti, fotografuoti, filmuoti, daryti jų susitikimų garso įrašai.

R. Labinaitė Bukinienė teismo sprendimu dėl jai inkriminuotų nusikaltimų išteisinta.

Kaip pranešė Kauno apygardos teismas, nuomone, kaltinamoji R. Labinaitė Bukinienė baudžiamojon atsakomybėn patraukta nepagrįstai. Byloje esantys duomenys patvirtino, kad kaltinamoji rinko informaciją apie viešus asmenis, tačiau, anot teismo, viešus asmenis sekti ir fotografuoti viešose vietose įstatymas nedraudžia.

„Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nebuvo nuoseklūs ir kaltintojai, patys pripažinę, kad pareiškė ne visai teisingus kaltinimus – nagrinėjant bylą teismo buvo prašoma keisti kaltinimą dėl kai kurių nusikalstamų veikų, o pagal kelis straipsnius abu kaltinamuosius išteisinti“, – rašoma teismo pranešime.

Prokuratūra prašė abu asmenis pripažinti kaltais visuose jiems inkriminuotuose epizoduose bei skirti baudas.

Ar teismo sprendimą skųsti, bus sprendžiama susipažinus su teismo nuosprendžiu.

Ši byla Kauno apygardos teisme nagrinėta neviešuose posėdžiuose.

J. Kozubovskis anksčiau teistas kartu su cigarečių kontrabandos karaliumi tituluojamu Viliumi Karaliumi ir jo bendrais. Teisėsaugos pareigūnai įtarė, kad J. Kozubovskis kaip teisininkas galėjo padėti kontrabandininkams savo patarimais. 2005 metais nuosprendį paskelbęs Vilniaus apygardos teismas nuosprendyje pažymėjo, kad J. Kozubovskio veiksmus galima būtų vertinti kaip advokato etikos pažeidimus, bet to negalima vertinti kaip nusikaltimo. Jis taip pat buvo teisiamas dėl neteisėto praturtėjimo, bet buvo išteisintas.

J. Kozubovskio byloje tuomet FNTT vadovo pareigas ėjęs K. Jucevičius buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Žiniasklaida yra skelbusi, kad tirta informacija, esą K. Jucevičius per tarpininkus reikalavo didelio kyšio iš advokato, tačiau 2014 metų spalį šis tyrimas nutrauktas. Prokuratūra konstatavo, kad K. Jucevičius su kyšiais nesusijęs. Be to, prokuratūra FNTT vadovą ir jo pavaduotoją pripažino nukentėjusiais, nes jie buvo neteisėtai paslapčia sekami.