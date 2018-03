Per savaitę neįvyko nė vieno mirtino eismo įvykio

Šių metų pradžioje Lietuvoje buvo smarkiai padidėjęs avaringumas ir žuvusiųjų skaičius, todėl policija ėmėsi įvairių prevencijos priemonių, tarp jų – ir pėsčiųjų drausminimo jiems dalijant žvakes.

Šiuo metu žuvusiųjų skaičius yra beveik 13 proc. didesnis nei per tą patį laikotarpį pernai: per eismo nelaimes žuvo 44 žmonės, pernai per tą patį laikotarpį – 39.

Šią savaitę per 52 eismo įvykius sužeisti 63 žmonės. Tarp sužeistųjų buvo 13 nepilnamečių, aštuoni iš jų – automobilių keleiviai, du vaikai partrenkti pėsčiųjų perėjose.

Per eismo įvykius daugiausia nukentėjo keleivių ir vairuotojų – po 23, taip pat 16 pėsčiųjų (7 – pėsčiųjų perėjose), sužeistas vienas dviračio vairuotojas.

Pirminiais duomenimis, neblaivūs vairuotojai sukėlė keturis eismo įvykius, per juos sužeisti penki žmonės.