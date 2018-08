Nuo tragiškos nelaimės išgelbėjo vietos nustatymo sistema

Liepos 31-osios vakarą į Bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs vyras buvo labai nekalbus ir ne iš karto pasakė, kas atsitiko, Bendrojo pagalbos centro operatorius neskubėjo padėti ragelio – tarsi jautė, jog tai ne šiaip sau trukdantis skambutis.

Net ir po to, kai skambinantis žmogus išdrįso prisipažinti apie norą nusižudyti, pokalbis buvo sunkus: skambinantysis nesakė savo adreso, pavardės, buvo prislėgtas, nekalbus. Skubios pagalbos skambučių operatoriui, dirbančiam Bendrajame pagalbos centre mažiau nei metus, teko greitai įvertinti situaciją ir pasitelkti visas psichologines žinias.

Kaip rašoma centro pranešime, bandydamas užmegzti su skambinančiu vyru kontaktą, tuo pat metu jis stengėsi nustatyti jo buvimo vietą. Laimė, pranešėjo mobilusis telefonas turėjo AML funkciją. Praėjus 30 sekundžių nuo pokalbio pradžios, į Bendrąjį pagalbos centrą atėjo paties telefono siunčiamos savo buvimo vietos koordinatės. Jos buvo pakankamai tikslios ir rodė ne tik konkrečią gyvenvietę, gatvę, bet ir namą.

Kol operatorius stengėsi tęsti pokalbį su skambinančiu žmogumi, jo kolegos bendravo su konkrečiomis pagalbos tarnybomis: tikslino adresą, rūpinosi, kad būtų atvežta gelbėjimo oro pagalvė.

Pirmosios pagalbos tarnybos į įvykio vietą atvyko nuo pokalbio pradžios praėjus 13 minučių. Vyras, nors telefonu vis dar bendravo su Bendrojo pagalbos centro operatoriumi, buvo persisvėręs per ketvirtojo aukšto langą.

Prireikė dar beveik 10 minučių, kol Bendrojo pagalbos centro operatoriaus, pagalbos tarnybų ir pažįstamų įkalbinėjamas žmogus sutiko atidaryti savo buto duris.

Po medikų apžiūros 49 metų vyras buvo išvežtas į ligoninę.

Nuo 2016 metų pabaigos Lietuvoje veikianti pažangi skambinančiojo vietos nustatymo sistema AML padėjo išgelbėti jau ne vieną gyvybę.

Remiantis šiuo metodu, paskambinus numeriu 112 išmaniuoju telefonu su AML vietos nustatymo funkcija, pats telefono aparatas pagal GPS, Wi-Fi arba mobiliojo ryšio GSM/3G siųstuvų radijo signalus nusistato savo buvimo vietą ir jos koordinates koduota SMS žinute automatiškai išsiunčia numeriu 112.

Bendrasis pagalbos centras gautus duomenis priima, iškoduoja ir atvaizduoja operatoriaus darbo vietoje. Kaip rodo patirtis, telefonai su AML funkcija 80 procentų atvejų vietą nustato iki 50 metrų tikslumu.

AML funkcija išmaniuosiuose telefonuose su „Android“ operacine sistema veikia Lietuvoje nuo 2016 metų rudens, o nuo šių metų pavasario AML funkcija ėmė veikti ir „Apple“ mobiliuosiuose įrenginiuose, kuriuose įdiegta ne žemesnė operacinės sistemos versiją kaip „iOS 11.3“.

„Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad AML funkcija veikia toli gražu ne visose šalyse. Be Lietuvos ji dar įdiegta Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Austrijoje, Islandijoje, Belgijoje, Airijoje, Suomijoje, Slovėnijoje ir Naujojoje Zelandijoje – iš viso dešimtyje pasaulio šalių. Be to, ši funkcija neveikia naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienio šalyje, tam būtina turėti tos šalies operatoriaus SIM kortelę“, – teigiama BPC pranešime.