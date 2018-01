Marijampolėje ant kelio išpilti kilogramai gyvsidabrio

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 12.38 val. gautas pranešimas, kad P. Armino ir Vytauto gatvių sankryžoje ant šaligatvio išpiltas apie vienas litras gyvsidabrio.

Atvykę ugniagesiai pėsčiųjų zonoje 50 metrų ilgio ruože rado išsiliejusį gyvsidabrį, prie buitinių atliekų konteinerio rastas sudaužytas stiklainis su gyvsidabrio likučiais.

Surinkta apie 1,5–2 kilogramai šios cheminės medžiagos, ji perduota „Marijampolės Švarai“.

Gyvsidabris yra nuodingas sidabro baltumo metalas, kuris teigiamoje temperatūroje virsta garais. Gyvsidabris gali patekti į organizmą per odą, virškinimo traktą, per kvėpavimo takus įkvepiant. Daugiausia apsinuodijama per kvėpavimo takus.