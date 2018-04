Nelįskite prie B. Markausko

Niekaip nesuprantu, ko jie visi nori iš to žemės ūkio ministro B.Markausko? Ko visi tame Vilniuje prieš jį šokinėja? Ką jis padarė, pavogė ką nors, nužudė? Manau, kad kabinėjamasi prie žmogaus visai be reikalo. Reikia džiaugtis, kad dirba žemę, kurią savininkas apleido. Va, taip pas mus visada yra: neteisūs ir blogi tie, kurie dirba, o tie, kurie nieko nedaro, visada geručiai. Šitie, patys nė piršto nepajudindami, dažniausiai visiems ir aiškina, kokie visi kiti negeri. Atsistatydinti B.Markauskui tikrai nėra dėl ko, tegul toliau dirba tas ramus, kultūringas žmogus.

Juozas

Kur dingo Ričardas?

Kažin kodėl taip seniai besireiškė Ričardas, nuolat aiškindavęs miestiečiams, kad reikia nupjauti medžius ir išnaikinti naminius gyvūnėlius? Gal pakeitė nuomonę ir tapo gamtos mylėtoju?

Janina

Prabuskite, pionierių nebėra

Skaičiau, kad viena ponia vis klausinėjo, kodėl šiais laikais nėra inkilų kabinimo šventės mieste. Norėčiau jai atsakyti: ponia, prabuskite, tai buvo pionierių ir spaliukų šventė, kai vaikai buvo verčiami su tais inkilais demonstratyviai marširuoti, rodydami meilę tarybinei tėvynei. Valdžia pasikeitė, pionierių nebėra, o už lango XXI amžius ir laisva Lietuva!

Julius

Miestas tikrai gražėja

Noriu pasidžiaugti gražėjančiu miestu. Šį pavasarį išryškėjo, kad liko mažiau šabakštynų. Krūmai, medžiai parkuose, skveruose nugenėti, pašalinti. Tiek pietinėje, tiek šiaurinėje miesto dalyje. Važiavau dviračiu ir džiaugiausi. Šaunuoliai miesto tvarkytojai.

Viktoras

Muziejus nustebino naujovėmis

Savaitgalį su šeima lankėmės Lietuvos jūrų muziejuje Smiltynėje. Likau sužavėta, kaip per dešimtmetį pasikeitė akvariumas. Tapo taip modernu, šiuolaikiška. Nors bilietai nepigūs, tikrai verta apsilankyti, pasidairyti, vienam kartui įspūdžių net per daug. Maža to, sužinai begalę naujų dalykų. Taip pat ir delfinų pasirodymas puikus. Didelė pagarba jų dresuotojams, kurie, iškart matyti, turi stiprų ryšį su šiais gyvūnais.

Lina