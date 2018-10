Kosminės kainos turguje

Šeštadienį lankiausi Tilžės turguje ir negalėjau patikėti savo akimis. Pakraupau nuo prekybininkų begėdiško lupikavimo. Suklastoti garsių prekių ženklų "Zara", "Monton", "Levis" drabužiai kainuoja brangiau nei originaliose parduotuvėse. Net "Dolce & Gabbana" rankinę už 60 eurų pasiūlė įsigyti. Vaikiškų rūbų kainos taip pat gerokai šoktelėjo aukštyn. Už vaikiškas sportines kelnes net 20 eurų paprašė! Padariau išvadą, kad turguje apsiperka tik turtingieji.

Vida

Vis dar šalta

Šildymo sezonas jau prasidėjo, tačiau namuose vis dar kalename dantimis. Svetainėje termometro stulpelis rodo vos 13 laipsnių šilumos. Nesuprantu, kodėl vieni daugiabučių gyventojai džiaugiasi šylančiais radiatoriais, o kiti namuose priversti sėdėti su paltais. Žadama problemą išspręsti netrukus, tačiau senka antra savaitė, o rezultatų vis dar nėra. Norėčiau, kad patys užpakalius pašaltų, tada ir mus, eilinius gyventojus, suprastų.

Rimantas

Gena bandos jausmas

Nesuprantu, kodėl žmonės pasiduoda bandos jausmui ir per Vėlines, lyg išprotėję, skuba į kapines. Artimųjų kapus lankyti būtina dažniau nei kartą per metus. Manau, kad mirusiesiems nesvarbu, ar žvakutę ant kapo uždegsi lapkričio 1-ąją, ar lapkričio 15 dieną. Kasmet per Vėlines dėl padidėjusio automobilių srauto gatvėse ir prie kapinių susidaro kamšatys, tad eismas paralyžiuojamas. Kodėl taip sureikšminamos kalendorinės datos?

Robertas

Smurtautojus – į belangę

Gyvenu daugiabučiame name Nidos gatvėje. Beveik kiekvieną vakarą kenčiu nuo girtaujančių kaimynų keliamo triukšmo. Nemalonu klausytis, kaip įkaušęs vyriškis nuolat "auklėja" žmoną. Ne kartą kviečiau policiją, tačiau po jų vizito ramybė tęsiasi neilgai. Nedorėlis naktį praleidžia areštinėje, o ryte ir vėl braižosi prie kaimynės durų. Gal galima smurtautojus ilgiau belangėje palaikyti?

Ina

Nieko asmeniško

Pamačiau, kad ir vėl "Karštame telefone" pasireiškė ponas Ričardas, kuriam nepatinka seni medžiai mieste. Na, šiaip gal jis ir teisus, bet, kaip sakoma, kartais teisybę sako ir niekšai. Nieko asmeniško.

Aldona