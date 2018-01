Poilsio parke – smurto protrūkis

Susmuko po langais

Vaizdas, pamatytas pro langą, šokiravo Parko gatvės gyventoją, kuris nuolat lankosi Poilsio parke.

Klaipėdietis pasakojo, kad praėjusio ketvirtadienio rytą pastebėjo iš gausiai miestiečių lankomos vietos išeinančius jaunuolius – vaikiną ir dvi merginas. Vyras spėjo, kad šie yra nepilnamečiai.

Gal kompanija ir nebūtų sukėlusi įtarimų, jei ne vienos merginos būklė.

"Paauglė susmuko po mano namo langais. Draugė ją kėlė, o ši vėl smuko ant žemės. Taip kartojosi kelis kartus. Vaikinas iš pradžių nekreipė dėmesio. Paskui kompanionai pakėlė draugę ir visi trys nuėjo geležinkelio link", – pasakojo gyventojas.

Po valandos, anot vyro, apie 11 val., namo parbėgo išsigandusi žmona, kuri parke vedžiojo šunį.

"Sakė, kad žiūrėčiau pro langą. Pasakojo, kad kažkokios merginos parke užpuolė taku važiavusį dviratininką. Nuvertė vyrą, puolė mušti, bandė atimti transporto priemonę. Pasižiūrėjau, o ten buvo tos pačios paauglės, kurios nuėjo geležinkelio link", – teigė gyventojas.

Vaizdas – lyg bokso ringe

Klaipėdietis suskubo kviesti policiją. Vyras paskambino Bendrojo pagalbos centro telefonu 112.

"Būčiau bėgęs pats į pagalbą, bet ką aš, senis, vos paeinantis, padarysiu? Vyko didelės grumtynės. Agresyvios merginos draskė vyrą, spardė, talžė kumščiais, bandė atimti dviratį. Tas neatidavė, kovojo. Tada paauglės susimušė tarpusavyje. Ne šiaip apsikumščiavo, o kaip kokiame bokso ringe. Po to nustojo muštis ir vėl puolė vyrą", – pasakojo įvykio liudininkas.

Anot gyventojo, dviratininkui šiaip taip pavyko ištrūkti iš užpuolikių nagų. Jis išsaugojo ir dviratį. Tačiau tuo paauglių, kurios, spėjama, buvo apsvaigusios, agresija nesibaigė.

Nepilnametės pradėjo priekabiauti prie moters, kuri ėjo pro šalį ir stūmė vežimėlį su vaiku.

"Tos raganos aplink mamą visaip šokinėjo, rankomis plaikstėsi, kažką šūkavo. Buvo baisu, kad vaiko neišverstų. Mama, visa išsigandusi, ginasi, saugo mažylį. O tos vis puola. Visa laimė, kad kaimynas, kuriam apie 30 metų, pamatė. Jis nuskubėjo į pagalbą moteriai. Ir dar vienas vyras iš kažkur atsirado. Tada merginos vėl susimušė tarpusavyje", – teigė klaipėdietis.

Pasak liudininko, vyrams pavyko išskirti paaugles, o šios nuėjo į skirtingas puses – viena geležinkelio, kita – Herkaus Manto gatvės link.

Nustebino operatorės klausimai

Vyras ne tik stebėjo, kaip Poilsio parke siautėja apsvaigusios paauglės, bet tuo pat metu kalbėjo telefonu su Bendrojo pagalbos centro operatore.

"Pasakoju, kad užpultas dviratininkas, o manęs klausia, kokios spalvos dviratis, kokie užpuolikių batai. Ar tai reikšminga informacija? Gal dar ir tų merginų batų dydį turėjau pasakyti?" – stebėjosi vyras.

Gyventojas svarstė, kodėl operatorės uždavinėja keistus klausimus, o nesiunčia iš karto policininkų.

"Dabar pareigūnai atvyko po 15 minučių. Merginos jau buvo išsiskirsčiusios. Jei skambintum tiesiai į policiją, pareigūnai būtų tikrai greičiau atvažiavę ir spėję sulaikyti užpuolikes. Nesuprantu, kam tas tarpininkas – Bendrasis pagalbos centras reikalingas su savo kvailais klausimais?" – klausė klaipėdietis.

Krūmuose mėtomi švirkštai

Nuolat Poilsio parke besilankantis vyras tvirtino, kad anksčiau dviratininką ir mamą užpuolusių merginų nebuvo matęs.

Tačiau, klaipėdiečio teigimu, šioje miestiečių pamėgtoje vietoje nėra ramu ir saugumui reikėtų skirti didesnį dėmesį.

Gyventojas pasakojo, kad ne tik parko lankytojai, bet ir šalia jo gyvenantys klaipėdiečiai nuolat kenčia nuo petardų sprogdinimo. Sprogimai griaudi ir langus drebina ne tik žiemą, bet ir vasarą.

"Matyt, naudojamos kažkokios savadarbės. Garsas baisus. Gal petardomis buvo iššaudyti ir žibintai? Visa eilė neveikia", – samprotavo vyras.

Klaipėdietis ne tik vaikščioja Poilsio parke, bet ir stengiasi palaikyti tvarką, nuolat renka šiukšles.

Vyras pastebėjo, kad pakrūmėse mėtosi daug tuščių alkoholinių gėrimų butelių.

"Anksčiai dažniau mėtydavosi litro talpos buteliai nuo stipriųjų gėrimų, vėliau – 0,7 litro, po to – 0,5 litro. Nežinia, kiek jų surenku", – pasakojo vyras.

Krūmuose mėtosi ir panaudoti švirkštai. Klaipėdietis spėjo, kad parke tiek narkotinėmis medžiagomis, tiek alkoholiu svaiginasi jaunimas.

"Panašu, kad ir užpuolikės buvo apsvaigusios ne nuo alkoholio, o nuo narkotinių medžiagų. Merginos buvo visai neprognozuojamos. Tai mušė dviratininką, tai daužėsi tarpusavyje", – tvirtino vyras.

Žmonės nesijaučia saugūs

Gyventojas atkreipė dėmesį, kad šioje lankomoje vietoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, tačiau suabejojo, ar jos veikia.

Klaipėdietis pasakojo, jog po įvykio kalbėjo su moterimi, kurią užpuolė paauglės. Ji buvo labai išsigandusi, vos pašnekėjo. Sakė, daugiau į parką kojos nekels.

"Žmonės nesijaučia saugūs. Kameros įrengtos, bet kažin, ar veikia. Kažkas parke nupjovė devynis beržus, šalia kabėjo kamera, turėjo įvykį užfiksuoti, bet girininkas aiškina, kad nėra jokių įrodymų, kas tai padarė. Tad ir kyla klausimas, kaip yra dėl tų kamerų", – dėstė vyras.

Klaipėdietis teigė, kad netoli vietos, kur merginos užpuolė dviratininką ir mamą, prie tinklinio aikštelės taip pat įrengta kamera. Vyro nuomone, ši turėjo užfiksuoti įvykį.

Ieškojo, bet nerado

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Andromeda Grauslienė patvirtino, jog tą dieną buvo sulaukta kelių miestiečių skambučių dėl Poilsio parke siautėjusių merginų.

Skambinusieji nurodė, kad jos gali būti nepilnametės.

Pranešta, kad merginos norėjo atimti dviratį iš vyro, kabinėjosi prie jaunos moters.

"Buvo išsiųsti du ekipažai. Patrulius klaidino tai, kad vieni liudininkai nurodė, jog merginos nuėjo į vieną, kiti – į kitą pusę. Pareigūnai jų ieškojo, bet nerado. Trūko ir tikslesnio merginų apibūdinimo. Buvo pranešta tik tiek, kad merginos veikiausiai nepilnametės ir asocialios. Kitokių požymių nebuvo nurodyta", – tvirtino atstovė.

A.Grauslienė teigė, kad įvykis nebuvo užfiksuotas kamerų. Stebėjimo įrenginių toje vietoje nėra.

Poilsio parkas laikomas viena ramesnių vietų. Iškvietimų gauname nedaug.

"Poilsio parkas laikomas viena ramesnių vietų. Iškvietimų gauname nedaug. Dažniausiai kreipiamasi dėl nedidelių pažeidimų – šiukšlinimo, alkoholio vartojimo", – komentavo atstovė.

A.Grauslienė aiškino, kad Bendrasis pagalbos centras turi savo tvarką, kaip perduoti gautą informaciją apie įvykius. Įprastai tai užtrunka iki minutės nuo pranešimo pradžios.

"Būna, kad ir mažiau. Kartais iš karto sujungia su pranešėju. Patys įvykiai yra skirstomi į A, B, C kategorijas pagal grėsmės lygį žmogaus gyvybei, turtui. Pagal tai yra nustatyta, per kiek laiko ekipažas turi pasiekti įvykio vietą. Jei kyla pavojus žmogaus gyvybei ar turtui, reikia atvažiuoti per kelias minutes, jei tai chuliganizmas, gali trukti ir 15 minučių", – pasakojo atstovė.

Klausimai yra suderinti

Anot Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus viršininko pavaduotojos Lauros Taučienės, klausimai, kurie užduodami pagalbos besikreipiančiam žmogui, nėra sugalvoti pačių operatorių. Jie yra suderinti su Lietuvos policijos departamentu.

"Kai žmogus paskambina pranešti apie įvykį, pirmiausia išsiaiškinama, ar tai pagalbos prašymas. Jei tai policijos kompetencija, operatyviai užpildoma įvykio kortelė ir perduodama informacija pareigūnams. Viskas vyksta paties pokalbio metu", – teigė pavaduotoja.