Pareigūnų galvos skausmas – SEL koncertas

Diskusijos dėl papildomų reikalavimų šou rengėjams kilo įvertinus renginiu susidomėjusiųjų skaičių bei prisiminus po jo pasitaikančius incidentus.

"Buvo pamąstymų, jog SEL – čia ne vieta. Esą tegul koncertuoja "Švyturio" arenoje, ir viskas. Per daug triukšmo, nusiskundimų renginiu, per daug problemų policijai. Tačiau buvo argumentuota, jog koncerto organizatoriai negali atsakyti už trečiųjų asmenų veiksmus. Negali rengėjai kontroliuoti ir to, kas vyksta už renginio ribų. Tai turi padaryti policija ir mes", – apie kilusias diskusijas pasakojo Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės veiklos poskyrio vedėjas Marius Poimanskis.

Tačiau pripažįstama, jog savivaldybė, prieš išduodama leidimą renginiui viešoje vietoje, turėjo papildomų reikalavimų SEL koncerto organizatoriams.

Pirmiausia, nurodyta paankstinti renginio laiką ir koncertą pabaigti anksčiau nei įprasta. To paprašyta dėl gyventojų skundų triukšmu.

Atviroje estradoje skambančios muzikos turi klausytis Miško ir Tauralaukio kvartalų gyventojai.

2014-aisiais po šio atlikėjo koncerto vyko muštynės, per kurias buvo nuniokota estrada. Muštynių atgarsius teismai nagrinėjo kelerius metus.

Tad šį kartą akcentuotas tvarkos reikalavimas renginio teritorijoje.

Anksčiau buvo skelbta, kad šiais metais grupės lyderis Egidijus Dragūnas nusprendė pranokti pats save ir šio savaitgalio koncertui pastatys didžiausią kada nors stovėjusią sceną.

Scena-robotas, pasak paties atlikėjo, jau praeitis. Šiemet jis gerbėjus nudžiugins dar įspūdingesniais reginiais.

Dėl šios priežasties Klaipėdos vasaros estradoje scenos statymo darbai buvo pradėti likus dviem savaitėms iki pasirodymo.

Pranešama, jog grupės muzikantai scenoje pasirodys prieš pusę vienuoliktos vakaro. Prognozuojama, jog renginyje apsilankys apie 15 tūkst. žmonių.

Savivaldybėje vykusiame įvairių tarnybų pasitarime nuspręsta gausinti tvarką prižiūrinčių pareigūnų skaičių. Renginio prieigose budės sustiprintos policijos pajėgos.

Pareigūnų pagalbos gali prireikti ir eismo srautų reguliavimui, nors patys renginio organizatoriai ragina miestiečius į koncertą atvykti anksčiau ir rinktis viešąjį transportą.