Parasparnininkas: skraidymas – lyg vaikščiojimas peilio ašmenimis (nutraukė paiešką)

Nidos nepasiekė

Nerimastinga žinia sparno broliais save vadinančių parasparnininkų bendruomenę sukrėtė vėlų ketvirtadienio vakarą.

Du pilotai, tądien pakilę iš Vilniaus, parasparniais mėgino įveikti nemenką atstumą. Vienas jų esą ties Ariogala išsuko iš maršruto ir pranešė nutraukiantis skrydį. A.Akramas tęsė kelionę į Nidą.

Iki pajūrio vyras žadėjo nusigauti per penkias valandas, tačiau ryšys su juo nutrūko.

18 valandą draugo Nidoje nesulaukęs kitas parasparnininkas susisiekė su Bendruoju pagalbos centru.

"Paskutinis kontaktas buvo 17 valandą, parašė žinutę, kad leisis Nidoje, po to dar buvo gyva transliacija feisbuke, kur jis pranešė, kad yra 2 kilometrų aukštyje ir iki Nidos likę 5 kilometrai. Paskui, kai jo draugas nuvyko į Nidą, buvo dingęs ryšys, telefonas išjungtas, racija nesusijungia", – sakė BPC atstovė Vilma Juozevičiūtė.

A.Akramo Neringos miškuose, marių ir jūros pakrantėse, pasienio ruože ir kopose ieškota nuo ketvirtadienio nakties.

Paieškas teritorijoje aplink Nidą vykdė Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis, karinių jūrų pajėgų laivas "Kuršis" bei pasieniečiai.

Parasparnį rado Rusijoje

Penktadienį Lietuvos pasieniečius kolegos iš Kaliningrado srities informavo, kad Rusijos pusėje taip pat vykdoma dingusio parasparnininko paieška.

Netrukus Kaliningrado srities pareigūnai jūroje rado parasparnį.

"Rado Rusijos pareigūnai savo pusėje parasparnį jūroje. Žmogaus nerado", – patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.

Pasak jo, parasparnis rastas kelių kilometrų atstumu nuo kranto, apie pusantro kilometro nuo Lietuvos sienos.

Laukė rytų vėjo

Paryčiais į Nidą iš Vilniaus išjudėjo keli parasparnininkų automobiliai. Kolegos pasiskirstė grupėmis ir taip pat šukavo marių ir jūros pakrantes.

"Aivaras buvo vienas geriausių, jei ne geriausias, Lietuvos parasparnininkas. Jis ne kartą pelenė Lietuvos čempiono vardą, laimėjęs begalę tarptautinių varžybų. Jis ne tik treneris, bet ir varžybų teisėjas. Turėjo patirties, tad nežinia, kas galėjo nutikti", – teigė į bičiulio paieškas įsitraukęs vilnietis Kęstutis, parasparininkų komandos "MadPilots" narys.

Klaipėdietis, aistringas parasparnininkas Stasys Rezgevičius kėlė kelias versijas, kodėl nutiko nelaimė.

"Tikėtina, kad apledijo sparnas. Juk paraspanarinis – tai skuduras. Kai apledija sparnas, jis praranda "centruotę". Šiuo metu skraidymas, lyg vaikščiojimas peilio ašmenimis", – pastebėjo S.Rezgevičius.

A.Akramas spirgėte spirgėjo atidaryti šių metų skraidymo sezoną. Prieš savaitę tai padaręs, pasidžiaugė bičiuliams skrydžiu virš Vilniaus.

"Jie, matyt, laukė rytų vėjo. O jis kaip tik dabar ir pasisuko, ir tai padėjo jiems kelionėje. Pilotas buvo pakilęs virš debesų. Tiesioginėje transliacijoje socialiniame tinkle jis dar rodė paskutinius vaizdus. Nors pats pilotas būna storai apsirengęs, bet kylant pro debesis galėjo sparnas pritraukti drėgmės, o šaltyje apledyti", – nelaimės priežastis svarstė S.Rezgevičius.

Neatmetama, jog galėjo sugesti ir parasparnio variklis.

Komandos lyderis

Tai ne pirma tokia nelaimė. 2010 metais ties Mingės kaimu žuvo 1979 metais gimęs parasparnininkas, kuris, susidūręs su kitu pilotu, nukrito.

"A.Akramo galva visada pilna beprotiškų idėjų ir, blogiausia, jis dažnai jas paverčia tikrove. Šiaip santūrus, linkęs į monogamiją pilotas. Bet, jei prie tavęs priėjo nepažįstamas "MadPilots" komandos narys ir po pokalbio su juo tu sutikai padaryti tai, ko niekada nedarytum, žinok, tai buvo Aivaras", – apie bičiulį komandos tinklapyje rašė draugai.

Pats A.Akramas savo gyvenimo kredo įvardijęs taip: "Dėl to gimiau, dėl to numirsiu, dėl to aš gyvenu. Gyvenu ne tuo, ką turiu, o tuo, ką darau".

Nutraukė paiešką jūroje

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras penktadienio vakarą nutraukė dingusio parasparnio piloto paieškos operaciją, rašo BNS.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, paieška baigta konstatavus, kad taip ilgai pilotas išgyventi šaltame vandenyje negalėjo.

„Remdamiesi tarptautiniu aeronautikos ir jūrinių paieškos ir gelbėjimo žinynu buvome priversti konstatuoti, kad padarėme viską, ką galėjome, ieškodami parasparnio piloto. Skaudu pripažinti, bet tokiomis sąlygomis, kokios dabar yra, taip ilgai išgyventi neįmanoma“, – pranešime cituojamas Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro viršininkas komandoras Eugenijus Valikovas.

Šiuo metu Baltijos jūros temperatūra siekia 4 laipsnius, žmogus tokiomis sąlygomis gali išgyventi iki 2 val., o mūvint specialius, šilumą sulaikančius kombinezonus – iki 8 valandų. Paieškos operacijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės laivas bei sraigtasparniai, pasieniečių sraigtasparnis, paiešką vykdė pasieniečiai ir policijos pareigūnai.