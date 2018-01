Klaipėdos perėjose ryte sužaloti trys žmonės

Skaudžiausia nelaimė įvyko apie 7 val. ryto Tilžės gatvėje. Čia „Volkswagen Golf“ partrenkė 59 metų moterį. Nukentėjusioji patyrė labai sunkių sužalojimų, medikai jai diagnozavo politraumą ir paguldė į Reanimacijos skyrių. Automobilį vairavo 44 metų vyras.

Apie 8 val. Taikos prospekte, ties 52-uoju namu, pėsčiųjų perėjoje, maršrutinis mikroautobusas sužeidė 70-metį vyrą. Jam buvo sužeista galva.

Suteikę būtinąją pagalbą ligoninės medikai išleido nukentėjusįjį gydytis ambulatoriškai.

Mikroautobusą vairavo 44 metų vairuotojas.

Dar po pusvalandžio pėsčiųjų perėjoje, esančioje netoli Taikos prospekto ir Bijūnų gatvės sankryžos automobilis „Volvo“, vairuojamas 53 metų moters, partrenkė per perėją ėjusį 16-metį.

Paaugliui sumuštas kelio ir klubo sąnariai. Suteikę jam pagalbą medikai nusprendė, kad nepilnametis gali būti gydomas ambulatoriškai.

Visi automobilius vairavę vyrai buvo blaivūs.

Kelių patrulių kuopos vadas Artūras Freitikas svarstė, kad avarijų protrūkis gali būti susijęs su padidėjusiu automobilių eismu miesto gatvėse, o vairuotojams pritrūko dėmesio.

„Žmonės grįžo iš kelionių, kurias buvo suplanavę per šventines dienas. Be to, baigėsi mokinių atostogos. Gatvėse staiga padaugėjo eismo dalyvių. O ir oro sąlygos prastos: dar ilgai tamsu, darganotas oras, todėl pėsčiuosius gatvėse vairuotojams labai sunku pamatyti. Vairuotojams reikėtų būti atidesniems ir nepamiršti, kad gatvėse rytais būna ne tik didžiulis automobilių srautas. Per gatves eina labai daug mokinių, tėvai veda į mokyklas vaikus ir patys grįžta atgal“, - kalbėjo pareigūnas.