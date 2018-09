Žygeivių subjuręs oras neišgąsdino

Nors šeštadienio rytas pasitaikė itin lietingas ir vėjuotas, į žygį pajūriu išsiruošė tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos. Kai kurie paplūdimiu nupėdinti ketina net 100 kilometrų. Tokį atstumą planuojama įveikti per parą.

Kasmet pajūryje organizuojamas žygis pėsčiomis sutraukia tūkstančius aktyvaus laisvalaikio mėgėjų. Nemenką kelią kojomis įveikti pasiryžta entuziastai iš visos Lietuvos.

Šeštadienį viešosios įstaigos "TrenkTuras" organizuojamo žygio dalyviai Kuršių nerijoje eina pasirinktas distancijas. Jų yra penkios – 12,5 vienu ypu, 25 km per pusdienį, 50 per dieną, 75 km iki paryčių ir 100 km per parą. Anot organizatorių, statyti savo automobilius Klaipėdoje ir Neringoje dalyviai gali nemokamai, išskyrus dvi stovėjimo aikšteles prie Senosios perkėlos.

Žygeiviams, atvykstantiems iš Klaipėdos patariama nuosavą transportą palikti rekomenduojamose parkavimo vietose uostamiestyje ir naudotis nemokamu dalyvių perkėlimu į Smiltynę iš Senosios perkėlos.

Renginio dienomis keltai iš Senosios perkėlos kursuoja ilgesniu grafiku ir dažniau piko metu, o dalyviai, pateikę registracijos patvirtinimus, Senojoje perkėloje yra plukdomi nemokamai.

Šiemet žygeiviai skleidžia žinią apie organų donorystę, skatina pasikalbėti šia tema su artimaisiais ir siekia parodyti visuomenei, kad žmonės po organų transplantacijų gali gyventi visavertį gyvenimą bei džiaugtis kiekviena diena.

Teigiama, kad Lietuvai šiemet simboliškas skaičius 100 žygyje įgaus visai kitą prasmę.

100 Lietuvos asociacijos "Gyvastis" komandos žygeivių paplūdimyje, apie 4 km nuo starto (ties "Neptūno" punktu), sustos į vieną didelę širdį tam, kad visų širdys plaktų vienu ritmu.

Renginio atidarymo metu "Gyvasties" komanda taip pat pristatė organų donorystės svarbą.

Šiuo metu Lietuvoje organų ir audinių transplantacijos laukia 390 žmonių, iš jų – 17 vaikų. Inksto transplantacijos laukia 161 recipientas, kasos ir inksto komplekso transplantacijos – 7, širdies transplantacijos – 45, plaučių – 10, širdies ir plaučių komplekso transplantacijos – 4, kepenų – 71, ragenos transplantacijos reikia 92 pacientams.