Žvejams sieks geresnių sąlygų

Atsirastų privažiavimo kelių

Žemės ūkio ministerija parengė priemonės, pagal kurią būtų galima įrengti žvejybos uostus, žuvų iškrovimo vietas, aukcionų patalpas, finansavimo taisykles.

Savivaldybėms išsiųstas projektas, kad šios įvertintų ir pateiktų pastabas.

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova džiaugėsi, kad atsirado galimybė įrengti žvejams žuvų iškrovimo vietas su visa reikiama infrastruktūra.

Pavaduotoja akcentavo, kad ši gali būti labai įvairi. Tačiau pirmiausia reikia pasirūpinti privažiavimo keliais. Būtų galima supilti ir molus, pastatyti krantines, kad žvejai galėtų patogiai kuo arčiau prieiti prie vandens.

"Infrastruktūros galimybių – daug. Reikia įvertinti tik inžinerinius niuansus. Europoje teko matyti tobulas tokias vietas. Jose įrengtos vietos pirminiam žuvų apdorojimui, nuotekos", – pasakojo pavaduotoja.

Pasak E.Mantulovos, reikia apsispręsti, kur įrengti žuvų iškrovimo vietas, tad šiuo klausimu bus tariamasi su žvejais: "Reikia, kad jiems būtų patogu. Jei žvejai nesinaudos iškrovimo vietomis, investuoti nėra prasmės."

Informuos apie neatitikimus

Žemės ūkio ministerija yra patvirtinusi sąrašą vietų Lietuvoje, kur būtų galima įrengti žuvų iškrovimo vietas. Tokios zonos numatytos ir Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiajame plane.

E.Mantulova atkreipė dėmesį, kad yra ir per laiką susiformavusių įpročių. Pasitaiko, kad šie nedera su dokumentais. Tokių atvejų yra ir uostamiestyje.

Priekrantės žvejai aktyviai naudojasi paplūdimio zona, kuri yra ties Klaipėdos miesto ir rajono riba, Kukuliškiais. Ten į jūrą nuleidžiami laivai, iškraunamas laimikis.

E.Mantulova teigė, kad ši vieta yra įtraukta į Žemės ūkio ministerijos pateiktą sąrašą, tačiau nėra pažymėta Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiajame plane, kurį rengia ir kuruoja Aplinkos ministerija.

"Būtų šaunu, kad šioje vietoje galėtume įrengti civilizuotą žuvų iškrovimo vietą, tačiau dabar to padaryti nepavyktų, nes jos nėra Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiajame plane. Skirtingų ministerijų kuruojami dokumentai nėra suderinti. Atkreipsime jų dėmesį į tai", – tikino pavaduotoja.

Įvertins uosto plėtrą

Kita vieta, kuria aktyviai naudojasi žvejai, yra Pirmojoje Melnragėje prie šiaurinio molo. Ji yra ir Žemės ūkio ministerijos sąraše, ir pažymėta Pajūrio juostos žemyninės dalies specialiajame plane.

Kliūčių įrengti čia žuvų iškrovimo vietą kaip ir nėra, tačiau reikia įvertinti numatomą uosto plėtrą, ar verta imtis tokių darbų.

Žemės ūkio ministerija yra numačiusi, kad žuvų iškrovimo vietos galėtų atsirasti Dangėje, Pilies uostelyje, Smiltynėje, Kuršių mariose.

"Kyla klausimas, ar pirmoji derėtų su senamiesčiu, jo veiklomis. Taip pat neaišku, ar vieta Smiltynėje būtų patogi patiems žvejams", – svarstė pavaduotoja.

Artimiausiu metu miesto valdžia planuoja susitikti su priekrantės žvejais ir išklausyti jų nuomonę, kur tikslingiausia įrengti žuvų iškrovimo vietas, kad jomis būtų naudojamasi, kokios infrastruktūros reikia.

"Būtina sužinoti, kiek iškraunama žuvų. Nuo to priklausys finansavimo dydis. Taip numatyta tvarkoje. Be to, žvejų asociacija svarbi ne tik dėl informacijos, šiame projekte ji turėtų būti partneris", – komentavo pavaduotoja.