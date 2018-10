Uostamiesčio gyventojams – optimistinė žinia

Klaipėdos savivaldybės administracija planuoja išpirkti itin triukšmingoje Nemuno gatvės teritorijoje įsikūrusių miestiečių butus ir kitas patalpas.

Nemuno gatvės 113 ir 133 namuose iš viso yra 21 butas, trys negyvenamos patalpos, du sandėliai. Taip pat ir šeši savivaldybei priklausantys butai.

Visi jie yra šalia bendrovei "Lietuvos geležinkeliai" priklausančių 201-ojo geležinkelio ruožo bėgių, kuriais ne tik dienos metu, bet ir naktį bei savaitgaliais važiuoja traukiniai, sukeldami didelį triukšmą ir vibraciją.

Be to, sunkiai pakeliami garsai Nemuno gatvėje sklinda ir iš laivų krovos bendrovės "Klaipėdos Smeltė". Visą parą čia juda sunkvežimiai, girdimi dispečerių signalai, leidžiami per garsiakalbius.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento specialistai, gavę gyventojų skundų, ne kartą organizavo akustinio triukšmo ir vibracijos pagreičio matavimus ir kaskart nustatydavo normų pažeidimus. Taip pat ne kartą teikė išvadą, kad gyventojai, esant tokiai situacijai, negali gyventi savo namuose.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Turto skyriaus vedėjo Edvardo Simokaičio, žmonės gyvena išties sudėtingomis, netgi antihigieninėmis sąlygomis. Šią problemą bandyta spręsti įvairiais būdais, kalbantis su Klaipėdos uosto įmonių, "Lietuvos geležinkelių" atstovais. Tačiau papildomų pinigų klaipėdiečiams iškeldinti skirta nebuvo.

E.Simokaičio žodžiais, padėti gyventojams artimiausiu metu galima tik tuo atveju, jei pati savivaldybė imsis veiksmų.

Įsigiję nekilnojamąjį turtą Nemuno gatvėje, valdininkai veikiausiai jį nugriaus arba pritaikys komerciniams tikslams. Tai numatyta 2011 m. patvirtintame miesto detaliajame plane.

Teigiama, kad pardavę savo butus gyventojai galės įsigyti būstus kitoje teritorijoje – ramioje, saugioje, švarioje aplinkoje.

Atlikus vertinimą nustatyta, kad bendra butų ir kitų patalpų vertė sudaro apie 593,2 tūkst. eurų.

"Vykdant tolesnes pirkimų procedūras, savivaldybė teiktų siūlymus savininkams. Tiesa, administracija po miesto tarybos nutarimo negalėtų siūlyti kainos, kuri daugiau nei 10 proc. viršija nustatytą rinkos vertę. Negalime peržengti tos ribos. Jei nepavyktų susitarti, procesas nutrūktų. Tačiau patys gyventojai suinteresuoti parduoti butus", – pirmadienį vykusio Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio metu teigė E.Simokaitis.

Šis klausimas ketvirtadienį bus sprendžiamas miesto taryboje.