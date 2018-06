„Švyturys Brewery“ darykla virs klaipėdietišku traukos centru

Atvira ir sociali vieta

7 mln. eurų kainavęs projektas yra bendra "Švyturio-Utenos alaus", "Carlsberg Group" bei žinomų JAV "craft" aludarių "Brooklyn Brewery" investicija. Rekonstruotose daryklos erdvėse Klaipėdos senamiestyje veikia moderniausia ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse "craft" alaus linija.

Pasak "Švyturys-Utenos alus" bei "Carlsberg" Baltijos šalių generalinio direktoriaus Rolando Viršilo, jau netrukus čia apsilankyti galės visi norintieji.

Pasitelkus naujausias technologijas vienu metu darykloje bus galima brandinti net aštuoniolika skirtingų alaus rūšių. Be to, šiuolaikiškose industrinio stiliaus patalpose vyks ne tik alaus gamyba, bet įvairi kultūrinė ir socialinė veikla.

Ne atsitiktinai naujas "Švyturys Brewery" daryklos korpusas įsikūrė istorinėje vietoje, kur prieš 234 metus Klaipėdoje pradėtas virti alus.

"Norime būti atviri žmonėms, parodyti, kaip mes gaminame alų. Prieš keturiolika metų egzistavo vos trys alaus rūšys. Šiandien pasaulis kur kas įvairesnis, atsiranda naujų ir netikėtų skonių. Alus gali būti visoks, todėl džiaugiamės galėdami patenkinti augančius vartotojų poreikius ir pasiūlydami kur kas daugiau produktų nei anksčiau", – sakė R.Viršilas.

Jo teigimu, viena didžiausių bendrovės keliamų ambicijų – ir toliau išlikti šalies alaus lydere rinkoje.

"Iš uždaros gamybinės erdvės virstame modernia, atvira ir socialia vieta, kurioje verdamas puikus "craft" alus. Turime ambiciją kelti alaus kultūrą šalyje, o Klaipėdą paversti šios kultūros centru ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione. Esu įsitikinęs, kad ši diena žymi ir didesnių pokyčių pradžią visoje Lietuvos aludarystės rinkoje", – kalbėjo R.Viršilas.

Ketvirtadienio vakarą šventiniame "Švyturys Brewery" atidaryme lankęsis Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas sveikino R.Viršilą su nauja pradžia ir įteikė Klaipėdos miesto vėliavą.

"Šis nuostabus ir jaukus statinys, kurio taip laukė Klaipėda, turi gerokai didesnę prasmę, nei alaus darykla. Tai alaus akademija, kurioje kiekvienas gali pasijausti studentu, išeisiančiu iš čia daug sužinojęs. Linkiu "bravorui" smagaus virimo ir gerąja šio žodžio prasme – rūgimo", – kalbėjo meras.

JAV aludarius įtikino lietuvių meistriškumas

"Švyturys Brewery" duris atveria po trejus metus trukusios senosios Klaipėdos daryklos rekonstrukcijos. Tai – bendras "Švyturys-Utenos alus", "Carlsberg Group" bei "Brooklyn Brewery" projektas.

Klaipėda – trečiasis "Brooklyn Brewery" žingsnis Europoje. Prieš tai JAV "craft" alaus rinkos lyderiai, bendradarbiaudami su "Carlsberg Group", investavo Norvegijos mieste Trondheime bei Stokholme (Švedija).

Vytauto Liaudanskio nuotr.

"Klaipėdoje radome aludarius, kurie yra atsidavę savo darbui ir deda visas pastangas, kad vartotojams Lietuvoje galėtų pasiūlyti kuo daugiau naujų alaus rūšių bei skonių. Visada renkamės tokius partnerius, su kuriais mus sieja aistra ir vienodas požiūris į tai, ką darome" – sakė specialiai į daryklos atidarymą iš Niujorko atskridęs "Brooklyn Brewery" prezidentas Robin Ottaway.

Prieš 22-ejus metus pradėjęs užsiiminėti alaus gamyba R.Ottaway nė neįsivaizdavo, kad bendradarbiaus su Lietuva. Esą prieš tris dešimtmečius JAV buvo galima rasti vos kelias alaus rūšis, tačiau šiandien situacija smarkiai pasikeitusi.

"Priešingai nei Vokietijoje, mes neturime jokių taisyklių, galime kurti, ką norime ir išbandyti naujausias "craft" alaus technikas", – tikino R.Ottaway.

Gamybai – naujausios technologijos

"Švyturys Brewery" bus verdamas "Raudonų plytų", "Švyturio" Tradicinės kolekcijos", taip pat bendradarbiaujant su "Brooklyn Brewery" aludariais ruošiamasi kurti ir visiškai naujus, eksperimentinius alaus skonius. Tai leis visapusiškai patenkinti kintančius vartotojų poreikius.

"Švyturys Brewery" daryklai vadovaus Džuljeta Armonienė, populiariausių "Švyturio" alaus rūšių kūrėja ir viena garsiausių Lietuvos aludarių.

"Kalbant apie technologines naujoves, aludarystė nesikeičia tūkstančius metų. Tačiau, priešingai nei yra didelėje gamykloje, atsirado galimybė virti alų mažomis partijomis. Tai įpareigoja mus šį kūrimo procesą parodyti žmonėms, kurie ir patys gali prisidėti siūlydami idėjas. Turime labai įdomų įrenginį, kuriuo mažai, kas gali pasigirti – apynių ekstratorių", – atskleidė D.Armonienė.

Naujoji įranga leis vienu metu brandinti keliolika alaus rūšių, o čia įrengtas apynių ekstraktorius – naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tokie pramonei pritaikyti įrenginiai pasirodė tik prieš keletą metų, o Europoje juos gamina vos dvi įmonės.

Alaus įvairovė – beribė

"Švyturys-Utenos alus" marketingo vadovo Andriaus Bagdzevičiaus teigimu, "Švyturys" visada siekė būti lyderis ir pirmasis, rinkai pristatantis įdomiausias naujienas. Ir šių savo ketinimų atsisakyti nežada.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Alaus įvairovė gali būti beribė, todėl atsinaujinusioje darykloje bus verdami ne tik "Švyturio" Tradicinės kolekcijos" bei "Raudonų plytų" alūs, bet su "Brooklyn Brewery" aludariais bus kuriami ir visiškai nauji produktai. Minimali čia verdamo alaus partija – 5 000 litrų.

"Čia pat persikelia ir "Raudonų plytų alaus dirbtuvės", kurių minimali alaus partija – vos 100 litrų. Tai mums leidžia drąsiai eksperimentuoti ir vartotojams pasiūlyti išskirtinio, riboto leidimo alaus. Darykloje įrengtas ir rūsys, kuriame medinėse statinėse bręs proginis alus. Jei "Tradicinę kolekciją" galima laikyti klasika, tai "Raudonų plytų" produktus pavadinčiau avangardinio alaus atstovais. "Brooklyn Brewery" atėjimas mums – didelis įvertinimas, šis aludaris tampa nauju šeimos nariu – "Švyturio" broliu. Tai žmonės, kurie sukūrė "craft" alų ir turi kone didžiausią įtaką šio alaus pasaulyje. Visų svarbiausia tai, kad kiekviena "Brooklyn Brewery" partnerių darykla gali kurti ir interpretuoti savaip", – pasakojo A.Bagdzevičius.

Maža to, savo receptų knygoje "Švyturys Brewery" jau turi per dešimtį unikalių naujienų, kurias sieks įgyvendinti per artėjančius metus.

"Eksperimentai gali būti drąsesni, tai reiškia, kad gaminsime mažesnėmis partijomis, bus daugiau netikėtų skonių ir netradicinių ingredientų. Tie 5 000 litrų turi stebinti žmones ir parodyti, kad alus gali būti dar įdomesnis, nei jie galėjo įsivaizduoti", – teigė A.Bagdzevičius.

Siekis – tapti gausiai lankomu objektu

Didžiausias daryklos išskirtinumas – gamybinių, edukacinių bei laisvalaikio erdvių sujungimas, o esminis žodis čia bus "atvirumas".

Anot A.Bagdzevičiaus, šiandien apie alų žmonės žino per mažai, todėl daryklos patalpos pritaikytos įvairiems renginiams ir svečių lankymui, specialiai tam buvo įrengta scena. Atvykusieji galės laisvai stebėti gamybos procesą, ragauti, mėgautis ir jaukiai leisti laiką po darbo ar savaitgaliais.

"Tai vieta, kurioje vyksta alaus ir kultūros renginiai. Lankytojams detaliai rodysime visus gamybos procesus, pasakosime apie alų, jo derinimą su maistu, rengsime degustacijas. Nuo šiol aludarystė tampa atvira socialinio gyvenimo dalimi – tai bus ypatinga vieta Klaipėdoje", – sakė A.Bagdzevičius.

Į modernią alaus daryklą tikimasi pritraukti 20–30 tūkst. lankytojų per metus.

"Švyturys Brewery" išvirtas alus bus skirtas tiek Lietuvos rinkai, tiek eksportui į kitas šalis. Šiuo metu "Švyturys-Utenos alus" gaminamo alaus galima paragauti 28 valstybėse.

Daryklos techninę koncepciją bei įrenginius kūrė Vokietijos įmonė "Esau & Hueber", kuri aludarystės pasaulyje dirba jau 350 metų.