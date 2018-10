Savaitgalį pajūryje vėl laukiama stipraus vėjo

Šeštadienio naktį Lietuvoje bus debesuota, daug kur palis. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 7–12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę.

Žemiausia temperatūra 1–6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos.

Dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, pūs pietvakarių, vakarų vėjas, 7–12 metrų per sekundę stiprumu, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, pajūryje iki 25 metrų per sekundę, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Sekmadienio naktį vietomis nedideli krituliai, vyraus lietus, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Rytą kai kur bus plikledis.

Vėjas naktį pietvakarių, vakarų pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 metrai per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15–18 metrų per sekundę, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 metrų per sekundę.

Temperatūra naktį 0–5, dieną 4–9 laipsniai šilumos.