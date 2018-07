Po avarijos – likimo kirčiai

Jauną klaipėdietį Maksimą Suchanovą suluošinęs neblaivus vairuotojas šiandien nesijaučia kaltas ir neketina jam mokėti teismo priteistos sumos. Čia bejėgiai net antstoliai, nes nuteistasis jokio turto esą neturi, oficialiai niekur nedirba ir, regis, neketina išpirkti savo kaltės, dėl kurios sugriovė kito žmogaus gyvenimą. Maža to, prokurorai jo veiksmuose nemato nusikaltimo sudėties.

Nelemtas vasaros savaitgalis

2011-ųjų rugpjūtį buvo praėjęs tik mėnuo po Maksimo vestuvių.

Tąsyk jaunavedžių pora su keliais draugais ilsėjosi prie Gargždų vandens karjero.

Kompanijoje buvo ir jam mažai pažįstamas S. Paskui jis turės didelės reikšmės Maksimo tolesniam likimui.

Tada poilsiautojams pritrūko alaus. Nors ir buvo kiek išgėręs, S. pasiūlė draugams kartu nuvažiuoti iki degalinės ir nusipirkti dar.

Maksimas ir jo bičiulis Aleksejus įsėdo į S. automobilį.

Kaip paaiškėjo po to, S. tada neturėjo vairuotojo pažymėjimo – jo buvo netekęs, nes neseniai vairavo išgėręs, maža to, S. priklausantis BMW buvo ir be galiojančios techninės apžiūros.

Prie vairo demonstruodamas savo "šaunumą", S. sukėlė dulkių debesį ir išdūmė link degalinės. Kelias, kuriuo važiavo, buvo remontuojamas, greitis ribojamas iki 40 km/val.

Po kelių minučių BMW kliudė kelio ženklą "Stovėti draudžiama", nulaužė reklaminį degalinės stendą ir apvirto.

Vėliau liudininkas pasakojo, kad pribėgęs prie automobilio pamatė iš mašinos lendantį vairuotoją, o du viduje sėdėję keleiviai buvo prispausti, abu – be sąmonės.

Maksimas sėdėjo ant galinės sėdynės. Jis nukentėjo labiausiai.

Vyrui lūžo keli stuburo slanksteliai, o tai reiškė, kad be neįgaliojo vežimėlio judėti jis nebegalės.

Kompensacijų mokėjimą nutraukė

Teismas vyko 2013-ųjų vasarį.

S. pripažino savo kaltę ir labai gailėjosi. Todėl skirdamas bausmę teismas tai pripažino lengvinančia aplinkybe.

"Kaltinamasis neturi šeimos, niekur nedirba, anksčiau neteistas, nusikalto pirmą kartą ir padarė neatsargų nusikaltimą, tačiau sukėlė itin ilgalaikes neigiamas pasekmes dviem asmenims, tai padarė elgdamasis rizikingai, šiurkščiai pažeisdamas Kelių eismo taisykles", – rašoma Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendyje.

S. buvo nubaustas laisvės atėmimu dvejiems metams, atidedant bausmės vykdymą trejų metų laikotarpiui.

Teismas nukentėjusiojo Maksimo naudai iš kaltininko S. priteisė 36 tūkst. eurų.

Nuteistasis savo įsipareigojimus tvarkingai vykdė nuo 2013 m. balandžio iki 2014-ųjų pabaigos, ir nukentėjusiajam pervedė 2 896 eurus, vėliau – dar 1,7 tūkst. eurų.

Kaip tik tuo metu jam baigėsi atidėtasis laisvės atėmimo terminas.

Tada S. ir nusprendė priteistų pinigų Maksimui nebemokėti.

Prasidėjo susirašinėjimas SMS žinutėmis ir S. atsikalbinėjimai.

"Labas, atleisk, kad neatsiskaito su manimi, pažadėjo pervesti poryt. Iš karto pervesiu".

"Maksimka, savaitgaliais bankas nedirba. Pirmadienį pasiskolinsiu, išsiųsiu 9 val. ryto."

"Labas, nesuvaikščiojo, nes skirtingi bankai. Mes Vilniuje, tik susitvarkėme viską. Viskas bus. Žadėjo ketvirtadienį, pirmadienį būtinai bus."

Tokias žinutes iš S. Maksimas gavo dar šių metų sausį, tačiau teismo priteisti pinigai nepervesti iki šiol.

Bejėgiai net antstoliai

Nematydamas kitos išeities, Maksimas dėl teismo sprendimo vykdymo kreipėsi į antstolio Aleksandro Selezniovo kontorą.

Tačiau ir antstolis šiuo atveju, pasirodo, bejėgis.

Jokių saugiklių tokiu atveju prieš žmogų, nemokantį teismo priteistų pinigų, nėra, nes jis savo bausmę jau atliko.

"Matematikoje egzistuoja universalus skaičius nulis. Nulį gali pridėti, padauginti, atimti, padalinti. Nuo to jo esmė nesikeičia. Jis ir lieka nuliu. Jokių saugiklių tokiu atveju prieš žmogų, nemokantį teismo priteistų pinigų, nėra, nes jis savo bausmę jau atliko. Kol jam grėsė realus įkalinimas, jis gi tuos pinigus nekentėjusiajam pervesdavo. Kai tik ta grėsmė išnyko, jis liovėsi mokėti ir piktybiškai nevykdo teismo sprendimo", – konstatavo A.Selezniovas.

Antstolis teigė, kad tokiu atveju kreditorius, tai yra M.Suchanovas, turėtų kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl piktybinio teismo sprendimo nevykdymo.

"Esamą situaciją vertinčiau kaip labai blogą. Juk žmogus atsidūrė bėdoje ne dėl savo kaltės, jis suluošintas visam gyvenimui, o tas asmuo, kuris turi įpareigojimą mokėti už tai kompensacijas, realiai jų nevykdo. Apmaudu, bet jokių svertų priversti jį mokėti tuos pinigus mes neturime, nes jis niekur oficialiai nedirba, arba gauna neoficialių pajamų, kurių mes "pačiupinėti" negalime. Tokiu atveju belieka tik pakelti rankas", – apgailestavo A.Selezniovas, pripažindamas, jog jam nuoširdžiai gaila, kad negalėjo padėti nukentėjusiajam.

Prokurorai nusikaltimo nemato

Maksimas kreipėsi į prokurorus, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl S. teismo įpareigojimų nevykdymo.

Prieš dvi dienas Maksimas gavo prokurorų atsakymą, kad pradėti ikiteisminį tyrimą jie atsisako, nes S. veiksmuose jie "nemato nusikalstamos veikos".

"Nusikalstamos veikos požymių nebuvo nustatyta, todėl ikiteisminio tyrimo nusprendėme nepradėti. Tačiau šitas mūsų sprendimas yra skundžiamas, taigi M.Suchanovas gali pasinaudoti apskundimo teise, nes mes nenustatėme nusikaltimo požymių", – paaiškino Klaipėdos apylinkės prokurorė Lina Karbauskienė.

Iš valstybės – jokios pagalbos?

Tokiais atvejais, kai nukentėjusieji paliekami likimo valiai, pagalbos galima tikėtis iš valstybės.