Pliažų prižiūrėtojai rengiasi vasarai

Baigs remontuoti atšilus

Atnaujinti medinius laiptus ir pandusą, vedantį į vadinamąjį neįgaliųjų paplūdimį, reikėjo, nes susidėvėjo konstrukcijos. Biudžetinės įstaigos "Klaipėdos paplūdimiai" direktorius Virginijus Urbonas tvirtino, kad jie buvo tvarkyti prieš 7–8 metus.

"Laiptai jau susidėvėjo. Nespėjome lopyti. Padarysime naujus ir vėl kurį laiką bus ramu, nebereikės sukti galvos", – tvirtino vadovas.

Nauji mediniai laiptai pradėti statyti po Naujųjų. Darbus teko sustabdyti, nes užklupo šaltis ir sniegas. Spėta sumontuoti tik pėstiesiems skirtą dalį, tad norint patekti į paplūdimį problemų nekyla. Pandusą ketinama pastatyti atslūgus šalčiui ir ištirpus sniegui.

"Laiptus tvarkome šaltuoju metų laiku, kol nėra didelių žmonių srautų. Paskui ir lankytojai trikdo mums darbą, ir mes jiems trukdome", – pasakojo vadovas.

Naudoja sniegui valyti

Šį sezoną paplūdimių prižiūrėtojai pradės sustiprinę technikos parką. Praėjusių metų vasaros pabaigoje įsigytas naujas traktorius, smėlio valymo mašina.

Dabar įstaiga turės tris traktorius. Vienas jų dirba Smiltynėje.

Kol kas naujuoju traktoriumi valomas sniegas nuo takų, vedančių į paplūdimį, automobilių stovėjimo aikšteles. Tam naudojami ir specialūs prikabinami prietaisai – šluotos, peiliai.

V.Urbonas teigė, kad vasarą šis traktorius bus sujungtas su smėlio valymo mašina. Pagrindinė jos paskirtis – apversti smėlį dešimties centimetrų gylyje, kad neliktų bakterijų, kurias išdegina saulė, kai smėlis išsijojamas.

Smėlio valymo mašina surinks ir smulkias šiukšles.

Rūpesčių kelia nelygumai

Pasak V.Urbono, praėjusių metų rudenį įrenginys buvo išbandytas. Vadovas atkreipė dėmesį, kad reikia mokymų, kaip juo naudotis, įgyti įgūdžių.

"Viskas pavyko. Kitą sezoną ir prieš jam prasidedant valysime smėlį. Melnragės–Girulių paplūdimiuose šiuos darbus atlikti sudėtingiau. Ten nemažai visokių nelygumų, kauburių. Be to, skiriasi ir smėlio sudėtis. Karklės link yra daugiau akmenukų. Mašina juos surenka, bet neveši jų lauk ir nemesi. Kažkaip laviruosime. Smiltynėje viskas daug paprasčiau. Ten smėlis vienodas, lygu, tad ir treniruojamės", – palygino vadovas.

V.Urbonas pripažino, kad smėlio valymo mašiną prie traktoriaus nėra paprasta prikabinti ir nukabinti. Be to, dideliems plotams išvalyti reikės laiko – tai ne kelių dienų darbas. Dėl to vienas traktorių ir bus "pririštas" prie šios mašinos.

Iki šiol paplūdimių prižiūrėtojai smėlį purendavo iš ūkininko pasiskolintomis akėčiomis. Tiesa, jos tik apversdavo smėlį, bet šiukšlių nesurinkdavo.