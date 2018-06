Papildomas etatas kelia abejonių

Netrukus atsirasiantis etatinis mokytojų darbo apmokėjimas gąsdina pedagogus. Sunerimę švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai prašo nemokamos teisinės konsultacijos, kurios esą prireiks sprendžiant darbinius konfliktus.

Kol kas šis klausimas yra pakibęs – ketvirtadienį miesto taryba atidėjo jo svarstymą kitam posėdžiui.

Kai kurie tarybos nariai kategoriškai pasisako prieš etatų didinimą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Ninos Puteikienės manymu, šio centro veiklos strategijoje nėra numatyta tokio pobūdžio veikla. Esą akivaizdu, kad teisinės konsultacijos pedagogams reikalingos, bet gal pakaktų ir Klaipėdos savivaldybės juristo.

Rimantas Taraškevičius taip pat siūlė atidėti šį klausimą. Jo žodžiais, galima rasti tinkamesnį būdą padėti mokytojams, nei papildomo etato kūrimas Pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Arvydas Cesiulis aiškino priešingai. Esą reikėtų nepamiršti, kad savivaldybėje – dar daug biurokratijos ir kai kurie procesai čia vyksta gana ilgai, tuo metu mokytojams reikia teisininko, kuris nuolat būtų šalia, "čia ir dabar".

Anot projektą pristačiusios Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės, įsteigus teisininko etatą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, visos švietimo įstaigos turės galimybę laiku gauti profesionalią konsultaciją teisiniais klausimais.

"Atskiros įstaigos perka teisininkų paslaugas, todėl situacija – sudėtinga. Ypač dabar, kai keičiasi mokytojų darbo sutarčių formos iš valandinio apmokėjimo į etatinį. Reikalingos nuolatinės specialistų konsultacijos ir pagalba sprendžiant ginčus, įvairias situacijas su tėvais. Mūsų Teisės skyriaus specialistai negali aprėpti visų 100 įstaigų, nes problemų yra nemažai. Todėl vieningai nuspręsta, kad toks etatas išties reikalingas", – sakė L.Prižgintienė.

Skaičiuojama, kad, be mokesčių valstybei, teisininkui, įgijusiam magistro laipsnį, per mėnesį už darbą reikėtų mokėti apie 856 eurų atlyginimą. Per metus ši suma viršytų 10 tūkst. eurų.