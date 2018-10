Mylimą mokytoją moksleiviai ir baudžia, ir lepina skanėstais

Lenino anūkas

24 metus mokykloje šokių mokytoju dirbantis klaipėdietis neneigė, jog nei vaikystėje, nei paauglystėje nebuvo nė minčių, jog "užaugęs" taps pedagogu. Ši profesija, kaip ir nemažai kitų svarbių įvykių, į Rolando gyvenimą atėjo atsitiktinai.

"Tuo metu, kai dar pats mokiausi mokykloje, man pranašavo politinę karjerą, nes buvau pionierių vadas, labai nuoširdžiai tikėjau ir iki šiol tikiu komunizmo idealais, idėjomis. Ir šiandien nebijau prisipažinti, kad esu senas leninietis", – visai be ironijos kalbėjo Rolandas, atskleidęs, jog dar būdamas moksleivis pradėjo kaupti ir įspūdingą šios tematikos ženkliukų bei kitos atributikos kolekciją.

"Žinoma, šeimoje man dabar neleidžia džiaugtis Leninu, bet vis tiek jo gimtadienio proga pasileidžiu plokšteles, pasiklausau jo kalbų", – šyptelėjo pašnekovas.

Tad akivaizdu, jog Rolando sprendimas, kurlink pasukti baigus mokyklą, tapo tikru akibrokštu ir jo mokytojams, ir tėvams, ir draugams.

Protas – kojos

"Užsimaniau tapti kunigu. Tuo metu tai buvo aukštoji mokykla, siūliusi labai gerą išsilavinimą. Be abejo, tėvai buvo prieš. Nuvažiavau stoti, apsiuosčiau, apsižiūrinėjau. Tačiau tam tikros aplinkybės susiklostė taip, kad apsigalvojau ir grįžau. Tada pasakiau, kad išvis niekur nestosiu, eisiu į tarybinę armiją. Bet susitikau draugę, buvusią šokėją, ir ji man pasiūlė stoti į choreografiją", – prisiminė Rolandas, pats šokėjo karjerą pradėjęs anuomet garsiame uostamiesčio tautinių šokių ansamblyje "Žilvinas".

Šiandien klaipėdietis užtikrintas – jei reikėtų atsukti laiką atgal, nieko nekeistų. "Smegenų daug neturiu, mano protas yra mano kojos. Antraip jei būčiau labai protingas, būčiau tapęs prezidentu", – šmaikštavo pašnekovas.

"O iš tiesų man labai patiko mokytis, ir jei mane kas sugrąžintų į tuos metus, vėl rinkčiausi būtent choreografijos meną. Žinoma, nesiruošiau tapti mokytoju, tačiau sykį bendrakursis pasiūlė padirbėti mokykloje, – atėjau, įsivažiavau ir supratau, kad man tai patinka. Pirmus metus dirbau šešiose darbovietėse: darželis, meno, vidurinės mokyklos... Anuomet dabartinėje Simono Dacho mokykloje teko dirbti net vokiečių kalbos mokytoju", – vardijo ir šiandien dviejose mokymo įstaigose – "Vyturio" progimnazijoje ir "Gilijos" pradinėje mokykloje – šokių mokytoju dirbantis choreografas.

Nebereikia būti šokėjėliu

Tiesa, rinktis choreografo kelio nei savo vaikams, nei mokiniams Rolandas nelinkėtų: "Esu išleidęs šimtus auklėtinių, ir tik vienos mergaitės neperkalbėjau, kad ji nestotų į choreografiją. Nes tai yra labai sunki specialybė – turi būti ir vadybininkas, ir rūbų siuvėjas, ir šokių kūrėjas, ir dar bala žino kas viename".

Anot pašnekovo, ką jau kalbėti apie "mokytojaujantį" choreografą.

"Mokytojai mato, kaip keičiasi vaikai, tai nėra mitas. Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau specialiųjų poreikių mokinių, su kuriais be galo sunku dirbti. Didelę įtaką daro ir tėvai, kurie labai lepina vaikus, daug jiems leidžia. Antai ateina koks tėtis ir sako: mano sūnus važiuos dirbti į užsienį, jam nereikia nei šokių, nei muzikos, nei lietuvių kalbos, jam reikia matematikos, kad galėtų skaičiuoti pinigus, ir anglų kalbos, kad susikalbėtų, todėl savo sūnaus į šokių pamokas neleisiu. Į tai atsakau – tegu nelanko, tačiau kažkada, kai jis suaugs, ateis pas mane ir mokės pinigus, kad išmoktų šokti valsą", – kalbėjo pats dviejų atžalų susilaukęs vyras.

Vis dėlto pedagogo profesija, tikino Rolandas, teikia begalinį pasitenkinimą ir savirealizacijos pojūtį.

"Turbūt didžiausias žavesys yra tai, kad faktiškai kiekviena diena šiame darbe yra tarsi stebuklas. Stebuklas, kai jauti vaikų pasitikėjimą, meilę, matai jų akis, jų norą šokti ir pasieki įspūdingų rezultatų. Nors, kaip sako choreografai, kad pamatytum pusvalandžio ar 40 minučių rezultatą, reikia metus laiko sunkiai arti", – šyptelėjo pašnekovas.

Atpažįsta iš eisenos

Jei kas pasakytų Rolandui, jog jis – netipiškas pedagogas, jam tai būtų turbūt saldžiausias komplimentas.

"Kažkada seniai esu matęs, kaip vestuves kartu su savo vyru vedė mokytoja. Ji kalbėjo didaktišku, reikliu tonu, vis pasikartodama. Buvo labai nejauku visa tai stebėti. Tenka pripažinti, kad neretai atpažįstu mokytojus iš eisenos, povyzos, aprangos. Todėl pats labai bijau tapti sausu, schematišku, didaktišku žmogumi, o kadangi iš šalies geriau matyti, prašau kitų, kad pasakytų, jei įžvelgs tokio štampo grėsmę", – šyptelėjo pašnekovas.

Anot Rolando, jam nepriimtinos ir nuobodžios, neįdomios pamokos, juolab kad jo disciplina suteikia gerokai daugiau laisvės nei kitus dalykus dėstantiems kolegoms.

"Manau, kad kontakto su vaikais reikia ieškoti per žaidimą, pokštus, pajuokavimus, per tikras emocijas. Ir jiems tai patinka. Turiu ir tam tikrų specifinių triukų, pavyzdžiui, per pamokas švilpiu – tai yra ženklas vaikams, kad reikia suklusti, susikoncentruoti. Esu girdėjęs, kad toks būdas nepedagogiškas. Bet aš manau, kad visi būdai, kurie nėra blogi, yra leistini", – teigė pašnekovas.

Mėgstamam mokytojui savo meilę vaikai taipogi išreiškia originaliais būdais. Antai mažiausieji "puošia" pedagogo automobilį lipdukais, o iš vyresnėlių Rolandas yra sulaukęs netikėtos dovanos – gimtadienio proga būrys mergaičių iškepė jo itin mėgstamą bulvių plokštainį.

Rafinuotas kerštas

Tačiau mokytojas neslepia, jog jam yra tekę patirti ir savo ugdytinių rūstybę.

"Kartą, kai turbūt nebuvau pačios geriausios nuotaikos, septyniems penktokams surašiau dvejetus. Ir jie to tikrai buvo nusipelnę. O kai susiruošiau važiuoti namo, radau į automobilio padangą įsuktą varžtą. Štai tokią keršto akciją jie man surengė", – prisiminęs juokėsi pašnekovas.

O kartą moksleivės savo mokytoją įkalino koncertinių rūbų sandėlyje, nes šis nepasidavė jų įkalbinėjimams nerepetuoti.

"Jos buvo pavargusios, prašė nerengti repeticijos, o kai nesutikau – užrakino sandėlyje. Telefonas paliktas salėje, ir kaukiu valandą laiko. Iš pradžių juokiausi, po to pykau, po to vėl juokiausi. Na, nieko nepadarysi, pasaulis nesugriuvo ir kitą dieną mes padirbėjome daugiau", – moksleivių išdaigų nedramatizuoja Rolandas.

Kaip pripažino pašnekovas, į tam tikrus rėmus tarp reiklumo ir betarpiškumo įspraustiems mokytojams išlaikyti šią pusiausvyrą nelengva.

"Tačiau, žinoma, šiandien daugeliui pedagogų kur kas aktualesnis ir skaudesnis – finansinis klausimas. Ne paslaptis, jog aš pats pinigus, iš kurių galima pragyventi, uždirbu ne mokykloje, o iš renginių. Parduodi savo savaitgalius, kad galėtum gyventi, galėtum dirbti mokytoju ir vaikščioti po mokyklą oriai iškėlęs galvą, – kalbėjo savo profesijos prestižu neabejojantis mokytojas: – Lietuvoje nuo seno kunigas, mokytojas ir gydytojas buvo laikomi didžiausiu autoritetu. Ir aš sau įsivardijau labai seniai, turbūt prieš dvidešimtį metų."