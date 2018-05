Mokyklos reikalauja teisinės pagalbos

"Problemų yra nemažai"

Šiuo metu teisines paslaugas švietimo įstaigoms teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistas, kuris aptarnauja visus miesto gyventojus.

Esą, įsteigus teisininko etatą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, visos švietimo įstaigos turės galimybę laiku gauti profesionalią konsultaciją teisiniais klausimais.

"Atskiros įstaigos perka teisininkų paslaugas, todėl situacija – sudėtinga. Ypač dabar, kai keičiasi mokytojų darbo sutarčių formos iš valandinio apmokėjimo į etatinį. Reikalingos nuolatinės specialistų konsultacijos ir pagalba sprendžiant ginčus, įvairias situacijas su tėvais. Mūsų Teisės skyriaus specialistai negali aprėpti visų 100 įstaigų, nes problemų yra nemažai. Todėl vieningai nuspręsta, kad toks etatas išties reikalingas", – Finansų ir ekonomikos komitete tokį siūlymą pristatė Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė.

800 eurų neužteks?

Skaičiuojama, kad, be mokesčių valstybei, teisininkui, įgijusiam magistro laipsnį, per mėnesį už darbą reikėtų mokėti apie 856 eurų atlyginimą. Per metus ši suma siektų apie 10 247 eurus.

Tik bakalauro studijas baigęs specialistas gautų apie 713 eurų "į rankas", per metus savivaldybei tai atsieitų maždaug 8 562 eurus.

Anot L.Prižgintienės, ši idėja aptarta su Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos atstovais, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro specialistais bei kitais miesto švietimo įstaigų vadovais.

Vis dėlto sumanymas sukėlė nemažai klausimų.

Komiteto pirmininko Rimanto Taraškevičiaus manymu, už 800 eurų darbo užmokestį juristo, kuris būtų kompetentingas visais švietimo klausimais, surasti tikrai nepavyks.

"Be to, mes nuolat tai viename, tai kitame padalinyje kuriame papildomų etatų. Jeigu savivaldybės teisininkai nesugeba padėti švietimo įstaigoms, pirkite paslaugą. Arba priimtas žmogus turi atsirasti ne Pedagogų švietimo ir kultūros centre, o šalia kitų savivaldybės teisininkų su konkrečia užduotimi", – pasiūlė R.Taraškevičius.

Jam antrino uostamiesčio vicemerė Judita Simonavičiūtė.

"Mes žinome, kad teisininkų mūsų biudžetinės įstaigos neturi. Klausimas, ar vienu žmogumi mes šią problemą išspręsime?" – klausė ji.

"Neišspręsime", – pridūrė R.Taraškevius.

Komiteto nariai vieningai sutiko, kad teisinė pagalba mokykloms reikalinga, tačiau kol kas nesutariama, kokia forma.

Bijo pokyčių

Kovą švietimo darbuotojus pasiekė naujovė – nuo naujų mokslo metų mokytojų atlyginimai bus skaičiuojami ne tik už pamokų krūvį, o už visas darbo valandas.

Mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis, trečdalis jo bus skirta ne pamokoms vesti, o vadinamosioms nekontaktinėms valandoms.

Šiam etatinio darbo apmokėjimo modeliui įvesti Vyriausybė žada skirti 95 mln. eurų.

Nors Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad tai mokytojams suteiks daugiau stabilumo ir saugumo, atlygis už darbą bus socialiai teisingesnis ir nesvyruos, priklausomai nuo pamokų skaičiaus, o šie pokyčiai padės pritraukti į mokyklas jaunų specialistų, patys mokytojai galvoja kitaip.

Naujovės pedagogams pateikia daugiau klausimų nei atsakymų.

Baiminamasi, kad patvirtinus naująją tvarką mokyklų vadovams bus suteikta labai daug galios, taip pat gali tekti atleisti nemažai mokytojų, nes jų bus daugiau nei etatų.

Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo vadovė Laima Juknienė dienraščiui yra sakiusi, esą akivaizdu, kad mokyklos vadovas bus ribojamas tam tikros pinigų sumos. Todėl net ir būdamas labai sąžiningas ir norėdamas geriems mokytojams duoti daug darbo valandų, su per mažu mokyklos biudžetu negalės to padaryti.