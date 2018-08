Merų rinkimai 2019: Klaipėdos rotušės šturmo planas

R.Žemaitaitis nori Klaipėdos?

Prieš pustrečių metų vienmandatėje Pietų Žemaitijos apygardoje rinkimus į Seimą laimėjęs partijos "Tvarka ir teisingumas" pirmininkas, iš Šilutės kilęs Remigijus Žemaitaitis veikiausiai dalyvaus Klaipėdos mero rinkimuose.

Tokios kalbos pačiame uostamiestyje pasigirdo po Seimo nario viešnagės Jūros šventėje praeitą savaitę, kai politikas daug fotografavosi ir savo feisbuke viešino nuotraukas "iš savo vaikystės miesto".

Pats politikas patvirtino, jog tokio pasiūlymo sulaukė iš savo partijos skyriaus kolegų uostamiestyje.

"Toks yra pasiūlymas, jį išsakė Klaipėdos skyriaus nariai. Esu vietinis – šišioniškis, klaipėdiškis. Tad nieko keista. Ar jau apsisprendžiau? Dar per anksti apie tai kalbėti, bet kodėl ne? Nors aš matau kitą kandidatą, kuris galėtų pretenduoti į merus uostamiestyje. Jis jaunas, energingas, žinomas, tik net nežinau, ar pavyktų jį patį įtikinti kandidatuoti", – dėstė R.Žemaitaitis.

Dar per anksti apie tai kalbėti, bet kodėl ne?

Esą yra dar vienas partijos "Tvarka ir teisingumas" pretendentas į Klaipėdos merus. Jis vyresnio amžiaus, verslininkas, Klaipėdos mecenatas, tačiau jis prašė jo pavardės kol kas neskelbti.

Taigi vienintelis aiškus šios partijos kandidatas į merus – R.Žemaitaitis.

Tikisi dešimties mandatų

Regis, kol kas tik "Tvarka ir teisingumas" skubiai ruošiasi savivaldos rinkimams, partija jau 35 skyriuose sudarė pirmąjį rinkimų sąrašų dešimtuką.

Tiesa, per pastaruosius rinkimus "tvarkiečiai" Klaipėdos taryboje gavo vos 2 mandatus, tačiau, kaip paaiškėjo, abu dabartiniai tarybos nariai – tiek Aldona Staponkienė, tiek Artūras Razbadauskas, šiai partijai nepriklauso.

Tačiau R.Žemaitaitis mano, kad būsimieji savivaldos rinkimai Klaipėdoje jiems bus palankūs, ir tikisi gauti mažiausiai 8–10 mandatų.

Vis dėlto, net jei ir pavyktų įgyvendinti šį optimistinį variantą ir jei R.Žemaitaitis laimėtų mero postą Klaipėdoje, partija neturėtų daugumos, ir konstruktyviai dirbti būtų faktiškai neįmanoma.

Tačiau R.Žemaitaitis ir čia neturi abejonių: "Na, komandą galima suformuoti iš kelių politinių partijų."

Politikas neslėpė, kad dar du jo kolegos iš Seimo – Juozas Imbrasas sieks Vilniaus mero posto, o Kęstutis Bartkevičius – Mažeikių.

Liberalai spręs dilemą

Dar vienas Seimo narys, atvirai išsakęs siekius pretenduoti į Klaipėdos mero postą, – liberalas Simonas Gentvilas.

"Iškėliau skyriuje savo kandidatūrą, kad skyriaus nariai visuotiniame susirinkime pasirinktų vieną arba kitą kandidatą. Dviejų partijos kandidatų į merus nebus, čia ne konservatoriaus Žygimanto Pavilionio atvejis. Kodėl siekiu mero posto? Turiu kitokią nuomonę, nei dabar egzistuojanti. Manau, kad laikas rimtiems pokyčiams. Labai nepatinka uosto ir miesto susipriešinimas ir panašiai", – dėstė S.Gentvilas.

S.Gentvilas vertinti savo galimybių, prognozuoti, kaip apsispręs partija, nenorėjo, tačiau pridūrė, kad tam darbui turįs visą reikiamą patirtį – ir išsilavinimą, gautą užsienyje, ir tarybos nario, ir parlamentaro darbo patirtį, turėjo ir savo verslą, žino miesto problemas, čia gimęs ir užaugęs.

Partija nėra bendrovė, o demokratinis darinys.

"Partija nėra bendrovė, o demokratinis darinys, todėl ir nusprendžiau kandidatuoti. Nėra jokio konflikto, tai yra vidinė demokratija. Nepaisant šio mano sprendimo, manau, kad Vytautas Grubliauskas yra sėkmingas meras, daugeliu atvejų galiu jį pagirti, bet kai kada jam pritrūksta drąsos rimtiems pokyčiams", – teigė S.Gentvilas.

Dabartinis meras V.Grubliauskas į konkurenciją partijos viduje žiūri filosofiškai.

"Kuo didesnė konkurencija, tuo didesnis pasirinkimas žmonėms. Tik labai keista, kad vidiniai partijos dalykai iškeliami vos ne į nacionalinį lygmenį, bet, vertinant jaunatvišką polėkį ir ambicijas, manau, tai yra normalu. O kaip viskas bus, greitai išaiškės", – teigė meras.

Pavardės – gūdi paslaptis

Seime daugumą turintys "valstiečiai" būsimuose savivaldos ir merų rinkimuose neslepia savo ambicijų, nors šią kadenciją uostamiesčio taryboje neturi nė vieno mandato, nes pastaruosiuose rinkimuose partija net nebuvo registruota.

Klaipėdoje į Seimą išrinktas šios partijos atstovas Dainius Kepenis dar prieš pusmetį dienraštį tikino, jog rinkimams rimtai ruošiamasi.

"Turime jau ir kandidatą į merus, beje, ne vieną. Tačiau kol kas įvardyti nenorėčiau. Supraskite, vos paskelbę pavardę žmogaus į mero postą, norėdami jam padaryti gera, tik pakenktume. Ateis laikas, paviešinsime. Tai bus klaipėdiečiai, kurie žinomi ir nusipelnę miestui. Ar jie sutiko? Jie dar svarsto", – teigė D.Kepenis.

Parlamentaras paneigė, kad kandidatas į Klaipėdos merus galėtų būti kuris nors iš uostamiestyje išrinktų Seimo narių, jo partijos atstovų.

N.Puteikienė irgi kandidatuos

Prognozuojama, kad būsimuose savivaldos rinkimuose aktyviai dalyvaus nauji dariniai – visuomeniniai komitetai, kurie veikiausiai irgi kels savo kandidatus į merus, tačiau personalijos dar neįvardijamos.

Vienintelė aiški kandidatūra – visuomeninio komiteto "Puteikis plius" vadovė Nina Puteikienė.

Tačiau politikė jau ne kartą akcentavo, jog per pastaruosius metus pasikeitė tam tikros aplinkybės, Seimo narys klaipėdietis Naglis Puteikis, kurio vardu pavadintas komitetas, tapo Centro partijos pirmininku, todėl šio komiteto būsimuose rinkimuose neliks.

"Kandidatuosiu mero rinkimuose. Pati išsikelti negaliu, bet dirbu su atskiromis žmonių grupėmis, kurie oponuoja dabartinei miesto valdančiajai daugumai. Jie, tikiuosi, mane iškels kandidate į miesto merus arba galbūt iškels Centro partija", – svarstė N.Puteikienė.

Į avantiūrą nesileis

Per pastaruosius rinkimus socialdemokratai Klaipėdos taryboje laimėjo tris mandatus. Ne mažiau jie tikisi ir artėjančiuose rinkimuose.

Nors partiją krėtė skilimo skandalas, Klaipėdos socialdemokratai liko ištikimi senosioms tradicijoms ir neatskilo, liko su jaunuoju partijos pirmininku Gintautu Palucku.

Tiesa, tai dviem Seimo narės Irenos Šiaulienės padėjėjoms uostamiestyje kainavo darbą, tarp jų – ir skyriaus pirmininkei Lilijai Petraitienei.

Esą galutinį sprendimą partija dėl kandidato į Klaipėdos merus priims rudenį. Pati L.Petraitienė teigia nekandidatuosianti.

"Įveikti V.Grubliauską rinkimuose bus sudėtinga, o kad jis dalyvaus, nė neabejoju. Suprantu dabartinio mero kalibrą ir nematau prasmės su juo konkuruoti. Per daug gerai suvokiu situaciją, kad leisčiausi į tokią avantiūrą. Mūsų tikslas susigrąžinti rinkėjų pasitikėjimą ir gauti bent tris mandatus. Be to, jei meras neturi politinės daugumos palaikymo, jis bus tik popierinė figūra, koks gražus, protingas ir išmintingas būtų, jis taps tik juostelių karpytojas. Miestui reikia šviežio kraujo", – įsitikinusi L.Petraitienė.

Ji mano, kad būsimuose mero rinkimuose paremtų rimtą, solidų kandidatą, galbūt net ne partijos kolegą.

Rusų aljansas neskuba

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija "Valdemaro Tomaševskio blokas" Klaipėdos taryboje turi 4 vietas ir veikiausiai sieks jas išlaikyti.