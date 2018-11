Klaipėdos merui skirtas garbingas apdovanojimas

Lapkričio 3 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete” (angl. The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) už nuopelnus kuriant draugiškus santykius tarp Japonijos ir Lietuvos, ypač kultūros bei gynybos srityse.