Gyvenkime patogiau – renovuokime būstą

Taupantieji imasi veiksmų

Daugiabučio namo gyventojai suvokia, kad senstant jų būstui, neišvengiamai didėja ir šilumos suvartojimas, namas tampa nepatrauklus, jame niūru gyventi. Taip pat mažėja būsto vertė.

Į UAB „Pamario statyba“ kreipiasi vis daugiau gyvenamųjų namų pirmininkų ar jų atstovų su prašymu apskaičiuoti ir pateikti pasiūlymą, kiek kainuotų daugiabučio namo atskiros namo dalies konstrukcijos atnaujinimas-šiltinimas.

Todėl UAB „Pamario statyba“ ėmėsi iniciatyvos organizuoti seminarą, į kurį kviečia DNSB pirmininkus arba jų atstovus bei visus gyventojus, kurie nėra abejingi savo būsto likimui.

Tokiu būdu sutaupysime laiką ir mes, ir jūs. Renginio metu savo sričių specialistai aiškiai ir suprantamai atsakys į gyventojų klausimus, išsamiai papasakos apie šilumos sutaupymo būdus, pateiks kitą žmonėms svarbią informaciją apie medžiagų tiekimą, projektavimą, darbų vykdymą, statybos techninę priežiūrą.

Seminarą organizuojame turėdami jau nemažą patirtį daugiabučių namų renovacijoje. Pavyzdžiai kalba patys už save – renovuoti Kretingos g. 47, 51, Taikos pr. 97 ir 103, Smilties Pylimo g. 3 ir 17, Donelaičio g. 16 ir kiti daugiabučiai.

"Mes, UAB „Pamario statyba“, linkę pasiūlyti geriausią sprendimą, kokias namo konstrukcijas ar inžinerinius tinklus pirmiausia atnaujinti-apšiltinti. Jeigu lauko sienos kiauros, apdailos mūras suiręs, lietingu metu jis įmirksta, ardo mūrą ir drėgmė skverbiasi į buto vidų, ima veistis pelėsis. Tai būdinga ir blokiniams namams, kai blokų siūlės suirusios-ištrupėjusios. Tokias sienas būtina pirmiausia renovuoti-apšiltinti. Kaip žinoma, šiluma kyla į viršų, todėl vien tik stogo remontas sustabdo bereikalingą energijos švaistymą. Viršutiniuose aukštuose gyvenantiems žiemą yra šalta, o vasarą karšta, nes nėra įrengta šilumos izoliacija, kuri sulaikytų šilumą. Be to, praūžus audroms ir liūtims, kai kurių klaipėdiečių sienomis ir per stogus skverbiasi vanduo. Akivaizdu, kad renovacija jiems yra neišvengiama. Modernizuota šildymo sistema žmonėms padeda sutaupyti nemažai pinigų, nes įdiegus šildymo apskaitą kiekvieno buto gyventojas turi galimybę temperatūrą bute nustatyti individualiai" – akcentavo UAB „Pamario statyba“ direktorius Vytautas Ūselis.

Ką daryti pirmiausia?

Tam reikėtų atlikti namo būsenos vertinimą. Pavyzdžiui, jeigu vanduo skverbiasi per sienas ir viduje pelija, šalta, drėgna, o stogas dar patenkinamos būklės, vadinasi pirmiausia reikia atnaujinti-apšiltinti sienas. Jeigu stogas kiauras, per jį bėga vanduo, vadinasi pirmiausiai reikėtų atnaujinti-apšiltinti būtent stogą.

Suprantama geriausia iškart renovuoti visą namą, bet jeigu jūsų namas nepateko į gyvenamųjų namų renovacijos programą ar neturite tam pakankamai lėšų, tai dalinė namo renovacija yra geriausia išeitis pasiekti tą patį rezultatą, tik per ilgesnį laiką. Be to, dalinės renovacijos darbų kaštai yra išskaidyti ir ne tokie dideli, kaip viso namo renovacijos.

Dažniausiai apmokėti dalinę renovaciją leidžia daugumos gyventojų finansinės galimybės. O tie, kurie neturi, gali pasinaudoti banko vartojamąja paskola, kuri nereikalauja ypatingų įsipareigojimų, turto įkeitimo ir panašiai.

Projektavimo esmė – reikalingumas

Neretai namo administratoriai klysta taupydami lėšas projektavimui ir neparengę projekto kviesdamiesi rangovą kainai nustatyti. Tokiu atveju nepasieksime ekonominės naudos, nes kiekvienas rangovas suskaičiuos pagal savo kvalifikaciją, supratimą. Be to, kviesdamas statybos rangovą užsakovas dažnai nepateikia net užduoties, todėl nė viena pusė nežino, kokio rezultato siekiama.

Kaštai – išlaidos

Labiausiai gyventojams rūpi, kiek kainuos mūsų siūlomos paslaugos, vienos namo dalies renovacija. Kaip tai sužinoti?

Eiliškumo tvarka yra tokia:

Jūsų namo bendrijos savininkų sprendimas, kad namui reikalinga dalinė renovacija

namo energetinio efektyvumo analize

pasirenkama namo dalis, kuri bus atnaujinama

parengiamas techninis darbo projektas ir paskaičiuojama darbų kaina

sprendžiami finansavimo klausimai

vykdomi statybos darbai ir statybos darbų techninė priežiūra

Registracija į seminarą

Gyventojai, besirūpinantys savo namų ateitimi kviečiami registruotis į įmonės „Pamario statyba" organizuojamą seminarą, kuris vyks vasario 20 d. 18 val.

Seminaro metu dalyvaus projektuotojas, statybos rangovas, energetinio vertinimo specialistas, techninės priežiūros specialistas.

