Ekstremalios situacijos uoste: specialistai pasiruošę

Rezultatu patenkinti

Rugpjūčio 3-ąją Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gavo pranešimą apie menamą gaisrą remontuojamame doke, bendrovės "Vakarų laivų gamykla" (VLG) įmonių grupei priklausančios "Vakarų Baltijos laivų statyklos" teritorijoje.

Buvo imituojamas gaisras mašinų skyriuje, pranešta ir apie jame įkalintą nukentėjusįjį. Gaisro židinį aptikę gelbėtojai išvadavo žmogų ir užgesino įsiplieskusią ugnį.

Taktinėms-mokomosioms pratyboms vadovavęs Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Jovaišas pasakojo, kad tądien atsakingos tarnybos mokėsi suvaldyti ekstremalias situacijas.

Stebėta, kaip koordinuojami veiksmai, kad uosto akvatorijoje išsilieję naftos produktai nepasklistų plačiau.

Mat gesinant ugnį maždaug vienas kubinis metras užteršto vandens iš mašinų skyriaus nutekėjo į marias. Su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija bendradarbiaujančios įmonės "Parsekas" darbuotojai laivu "Banga" priplaukė prie doko ir specialiąja įranga operatyviai surinko teršalus.

Pasak M.Jovaišos, tarnybų darbas buvo sklandus dėl geros komunikacijos.

"Apie susidariusią situaciją iškart pranešėme įmonės "Parsekas" darbuotojams, jie sureagavo, priplaukė laivu "Banga", atsivežė įrangą ir gana greitai atliko savo darbą", – akcentavo pašnekovas.

Pratybų nauda – neabejotina

Anot VLG įmonių grupės Kontrolės departamento Priešgaisrinės saugos skyriaus vyr. inspektoriaus Arūno Kalvaičio , taktinės-mokomosios pratybos organizuotos, siekiant susipažinti su įsigytu nauju doku, kuris, pradėjęs darbą, išplės galimybę remontuoti specialiosios paskirties laivus.

"Tiek VLG įmonių grupės, tiek Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai įvertino naujo doko išplanavimą, gabaritus, technines charakteristikas, kad prireikus gebėtų sklandžiai koordinuoti veiksmus. Tokios pratybos duoda naudą visiems jų dalyviams. Kilus gaisrui, pirmiausia reaguoja VLG įmonių grupės Priešgaisrinės saugos skyrius, esantis bendrovės teritorijoje. Kitos tarnybos prisijungia vėliau, įvertinus poreikį", – aiškino A.Kalvaitis.

Anot jo, mokomosios-taktinės pratybos teikia visokeriopą naudą. Pirmiausia jos padeda tobulinti profesinius įgūdžius, kurių prireiktų, jei įvyktų nelaimė, gelbėjant žmones ar likviduojant gaisrus.

Taip pat suteikia galimybę užtikrinti sklandų veiksmų koordinavimą tarp skirtingų institucijų – VLG įmonių grupės Kontrolės departamento, ugniagesių, administracijos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesių, uosto tarnybų.

Be to, tokių pratybų metu ugniagesiai susipažįsta su plaukiojančiais objektais, jų specifika. VLG įmonių grupės darbuotojai pamato naują gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, kaip su ja dirbama. Paprastai tokios ir panašios pratybos organizuojamos kartą ar du per metus.

Naudoja vandens kilimus

Ekologinių nelaimių grėsmė verčia vis didesnį dėmesį skirti aplinkosauginėms priemonėms. Bendradarbiaudama su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, įmonė "Parsekas" sutartiniu pagrindu vykdo teršalų iš įplaukiančių į uostą laivų surinkimą.

"Parsekas" yra įtrauktas į NATO patikimų įmonių sąrašą, turi visą reikalingą įrangą, kvalifikaciją ir leidimus veiklai vykdyti.

Bendrovę įranga aprūpina ir mokymus vykdo mažoji bendrija "Ecoportus".

Išsilieję naftos produktai suvaldomi moderniais, užsienyje paplitusiais būdais. Vienas jų – magneto principu veikiantys vandens kilimai. Fizikiniu pagrindu paremta technologija užblokuoja kelią teršalams pasklisti ir juos absorbuoja, paprasčiau tariant, sugeria.

"Teikiame ne tik medžiagas, bet ir apmokome, kaip su jomis elgtis. Įvykus tokiai nelaimei reikia nedelsiant izoliuoti dalį užterštos teritorijos, kad būtų išvengta išsiliejimo į platesnius vandenis. Kilimuose yra tokių cheminių elementų, kurie nekenkia gamtai, bet sugeria naftos produktus ir juos sulaiko savyje. Iškėlus tokį kilimą galima nesunkiai pašalinti teršalus ir išdžiovinus vėl naudoti", – aiškino "Ecoportus" atstovas.

Pašnekovo žodžiais, įvykus avarijai išvengti minimalios žalos faktiškai neįmanoma, tačiau daroma viskas, kad ji būtų kuo įmanoma mažesnė.