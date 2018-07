Dujų fabrike – ypatinga operacija

Atgabens specialų kraną

Senojo dujų fabriko pastatų rekonstrukcija vyksta jau nuo pavasario.

"Kol kas darbai vyksta greičiau, nei tikėjomės. Buvo tvarkomas fasadas, o dabar jau pagaminome stogą. Pirmadienį ketiname užkelti visą konstrukciją į viršų – į penkių aukštų pastato aukštį. Visai šiai konstrukcijai buvo parengtas specialus projektas. O pati operacija – itin sudėtinga, nežinau, ar kur Lietuvoje pavyko tokią atlikti", – pasakojo senovinių automobilių entuziastas Augustinas Jankevičius, valdantis šį pastatą.

Į orą kels 15 tonų

Stogo konstrukcija pagaminta iš medžio ir metalo.

"Konstruktyvas pagamintas pagal specialius brėžinius, pagal originalias detales. Ketiname pirma pritvirtinti patį konstruktyvą, o po to bus kalama cinkuota skarda. Visko iš karto nebuvo įmanoma pagaminti, nes svoris būtų buvęs per didelis. Jau šiuo metu visas stogas sveria per 15 tonų", – aiškino A.Jankevičius.

Specialistai aiškinosi visus variantus ir nutarė pasirinkti tokį stogo uždengimo būdą.

"Būtų buvę sudėtinga tvirtą konstrukciją gaminti tokiame aukštyje. Tai būtų buvę sudėtingiau, nei surinkti stogą ant žemės", – patikino A.Jankevičius.

Likę tik trys pastatai

Visus šiuos darbus buvo numatyta užbaigti iki spalio, tačiau tikimasi, jog pavyks pabaigti rugpjūtį.

Rekonstrukcija prasidėjo nuo didžiosios saugyklos, nes mažesnioji yra labiau nukentėjusi. Tačiau atstatinėjimo darbai vyksta ir ten.

"Vien stogo gamyba atsiėjo 85 tūkst. eurų. Numatytiems darbams iš viso gali prireikti apie 170–180 tūkst. eurų", – tikino A.Jankevičius.

Dujų fabrikas pastatytas XIX a. Prieškariu jo kompleksą sudarė net 28 statiniai, kuriuose iš akmens anglies buvo gaminamos dujos, taip pat derva, o nuo XX a. pradžios – amoniako vanduo, benzolas, selteris.

Dabar iš dujų fabriko likę tik trys pastatai. Sutvarkyti palaipsniui planuojama juos visus.

Dujų fabriko komplekso atgaivinimą Klaipėdos savivaldybė rėmė 100 tūkst. eurų suma pagal Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų dalinio finansavimo programą.

Kitais metais jai planuojama skirti mažiausiai 200 tūkst. eurų.

Šių pastatų vidaus rekonstrukcija viliamasi užsiimti tik po poros metų. Čia turėtų atsirasti erdvės edukacijai ir renginiams.